https://ria.ru/20211212/zelenskiy-1763346603.html

Зеленский попросил главу МВД уволить попавшего в скандал замминистра

Зеленский попросил главу МВД уволить попавшего в скандал замминистра - РИА Новости, 12.12.2021

Зеленский попросил главу МВД уволить попавшего в скандал замминистра

Президент Украины Владимир Зеленский просит министра внутренних дел Дениса Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения попавшего в скандал... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:19

2021-12-12T15:19

2021-12-12T15:19

в мире

украина

владимир зеленский

денис монастырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761635828_0:109:2736:1648_1920x0_80_0_0_4ed1c39781224c227c720030c6bfb038.jpg

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит министра внутренних дел Дениса Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения попавшего в скандал заместителя главы ведомства Александра Гогилашвили.Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, из-за чего Монастырский инициировал его отстранение на время разбирательства. Ранее на YouTube-канале "Остання крапля" ("Последняя капля" – ред.) было опубликовано видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку."По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", - написал Зеленский в своем Telegram.

https://ria.ru/20210607/gosizmena-1735994020.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, денис монастырский