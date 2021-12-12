Зеленский попросил главу МВД уволить попавшего в скандал замминистра
Президент Украины Зеленский попросил главу МВД уволить попавшего в скандал замминистра
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит министра внутренних дел Дениса Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения попавшего в скандал заместителя главы ведомства Александра Гогилашвили.
Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, из-за чего Монастырский инициировал его отстранение на время разбирательства. Ранее на YouTube-канале "Остання крапля" ("Последняя капля" – ред.) было опубликовано видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку.
"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", - написал Зеленский в своем Telegram.