https://ria.ru/20211212/zelenskiy-1763320633.html

Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений Украины и Туркмении

Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений Украины и Туркмении - РИА Новости, 12.12.2021

Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений Украины и Туркмении

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений между Украиной и Туркменией, сообщает в воскресенье русскоязычная газета... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T09:04

2021-12-12T09:04

2021-12-12T09:14

в мире

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ашхабад

туркмения

гурбангулы бердымухамедов

владимир зеленский

россия

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АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений между Украиной и Туркменией, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Украины на имя президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета."От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета", - говорится в послании.По словам украинского президента, единогласное принятие инициированной Туркменистаном Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия свидетельствует о мощной поддержке активной позиции Ашхабад по укреплению безопасности и стабильности в мире."Мы рассчитываем на интенсификацию отношений между нашими странами, что соответствует духу партнёрства и будет способствовать углублению украинско-туркменского сотрудничества в сферах обоюдного интереса", - подчеркнул в послании Зеленский.Киев проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с Ашхабадом в газовой сфере, поскольку до 2003 года Украина получала природный газ из Туркмении. Тогда в соответствии с межправительственными соглашениями российский "Газпром" обеспечивал транзит туркменского газа по территории России на Украину. Киев лишился прямых поставок туркменского газа после подписания в апреле 2003 года соглашения между Россией и Туркменией о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. В настоящее время, поставки туркменского газа в Украину возможны только через ГТС России.

https://ria.ru/20211211/donbass-1763262465.html

ашхабад

туркмения

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в мире, оон, ашхабад, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, владимир зеленский, россия