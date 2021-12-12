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Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений Украины и Туркмении
Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений Украины и Туркмении - РИА Новости, 12.12.2021
Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений Украины и Туркмении
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений между Украиной и Туркменией, сообщает в воскресенье русскоязычная газета... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:04
2021-12-12T09:14
в мире
оон
ашхабад
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
владимир зеленский
россия
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АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений между Украиной и Туркменией, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Украины на имя президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета."От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета", - говорится в послании.По словам украинского президента, единогласное принятие инициированной Туркменистаном Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия свидетельствует о мощной поддержке активной позиции Ашхабад по укреплению безопасности и стабильности в мире."Мы рассчитываем на интенсификацию отношений между нашими странами, что соответствует духу партнёрства и будет способствовать углублению украинско-туркменского сотрудничества в сферах обоюдного интереса", - подчеркнул в послании Зеленский.Киев проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с Ашхабадом в газовой сфере, поскольку до 2003 года Украина получала природный газ из Туркмении. Тогда в соответствии с межправительственными соглашениями российский "Газпром" обеспечивал транзит туркменского газа по территории России на Украину. Киев лишился прямых поставок туркменского газа после подписания в апреле 2003 года соглашения между Россией и Туркменией о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. В настоящее время, поставки туркменского газа в Украину возможны только через ГТС России.
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в мире, оон, ашхабад, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, владимир зеленский, россия
09:04 12.12.2021 (обновлено: 09:14 12.12.2021)
 
Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений Украины и Туркмении

Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений между Украиной и Туркменией

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на мероприятии по случаю 30-летия ВСУ на площади Свободы в городе Харькове - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на интенсификацию отношений между Украиной и Туркменией, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Украины на имя президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета.
"От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Дня нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета", - говорится в послании.
По словам украинского президента, единогласное принятие инициированной Туркменистаном Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия свидетельствует о мощной поддержке активной позиции Ашхабад по укреплению безопасности и стабильности в мире.
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"Мы рассчитываем на интенсификацию отношений между нашими странами, что соответствует духу партнёрства и будет способствовать углублению украинско-туркменского сотрудничества в сферах обоюдного интереса", - подчеркнул в послании Зеленский.
Киев проявляет большой интерес к развитию сотрудничества с Ашхабадом в газовой сфере, поскольку до 2003 года Украина получала природный газ из Туркмении. Тогда в соответствии с межправительственными соглашениями российский "Газпром" обеспечивал транзит туркменского газа по территории России на Украину. Киев лишился прямых поставок туркменского газа после подписания в апреле 2003 года соглашения между Россией и Туркменией о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. В настоящее время, поставки туркменского газа в Украину возможны только через ГТС России.
 
В миреООНАшхабадТуркменияГурбангулы БердымухамедовВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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