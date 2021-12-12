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Назван способ самостоятельно распознать инфаркт
Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт - РИА Новости, 12.12.2021
Назван способ самостоятельно распознать инфаркт
Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного депздрава Андрей Сыров в эфире радио "Говорит Москва" назвал... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T21:05
2021-12-12T22:11
здоровье - общество
инфаркты
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного депздрава Андрей Сыров в эфире радио "Говорит Москва" назвал продолжительные боли в сердце одним из признаков инфаркта."Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса, — это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы", — рассказал врач.По его словам, поводом для обращения к специалисту также могут стать боли во время физической нагрузки, а не только в состоянии покоя.Кроме того, неприятные ощущения в области сердца могут свидетельствовать о нарушениях в пищеварительной системе."Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны еще с нехваткой воздуха", — добавил Сыров.Ранее стало известно, что "восковые" наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Отмечается, что они не болят, но могут указывать на определенную патологию в организме. Если вы заметили у себя такой симптом, нужно обратиться за консультацией к врачу.
https://ria.ru/20211211/infarkt-1763239208.html
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здоровье - общество, инфаркты, россия
21:05 12.12.2021 (обновлено: 22:11 12.12.2021)
 
Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт

Кардиолог Сыров: продолжительные боли в сердце и нехватка воздуха могут означать инфаркт

© Depositphotos / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного депздрава Андрей Сыров в эфире радио "Говорит Москва" назвал продолжительные боли в сердце одним из признаков инфаркта.
"Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса, — это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы", — рассказал врач.
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По его словам, поводом для обращения к специалисту также могут стать боли во время физической нагрузки, а не только в состоянии покоя.
Кроме того, неприятные ощущения в области сердца могут свидетельствовать о нарушениях в пищеварительной системе.
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"Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны еще с нехваткой воздуха", — добавил Сыров.
Ранее стало известно, что "восковые" наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Отмечается, что они не болят, но могут указывать на определенную патологию в организме. Если вы заметили у себя такой симптом, нужно обратиться за консультацией к врачу.
 
Здоровье - ОбществоинфарктыРоссия
 
 
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