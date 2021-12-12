https://ria.ru/20211212/yaponiya-1763373525.html

Назван способ самостоятельно распознать инфаркт

Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт - РИА Новости, 12.12.2021

Назван способ самостоятельно распознать инфаркт

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного депздрава Андрей Сыров в эфире радио "Говорит Москва" назвал... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T21:05

2021-12-12T21:05

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инфаркты

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного депздрава Андрей Сыров в эфире радио "Говорит Москва" назвал продолжительные боли в сердце одним из признаков инфаркта."Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса, — это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы", — рассказал врач.По его словам, поводом для обращения к специалисту также могут стать боли во время физической нагрузки, а не только в состоянии покоя.Кроме того, неприятные ощущения в области сердца могут свидетельствовать о нарушениях в пищеварительной системе."Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны еще с нехваткой воздуха", — добавил Сыров.Ранее стало известно, что "восковые" наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Отмечается, что они не болят, но могут указывать на определенную патологию в организме. Если вы заметили у себя такой симптом, нужно обратиться за консультацией к врачу.

https://ria.ru/20211211/infarkt-1763239208.html

https://ria.ru/20211010/lekarstvo-1753850834.html

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здоровье - общество, инфаркты, россия