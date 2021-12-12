08:16 12.12.2021 (обновлено: 09:19 12.12.2021)
В Приднестровье началось голосование на выборах главы республики
Выборы президента начались в непризнанной Приднестровской Молдавской республике
© Фото : Правительство Приднестровской Молдавской РеспубликиГолосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики
ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Голосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики началось в 7.00 по местному времени (8.00 мск) в воскресенье.
Голосование будет проходить до 20.00 (21.00 мск) на 255 избирательных участках. По окончании голосования ЦИК сделает заявление. За пределами ПМР открытие избирательных участков не предусмотрено.
В избирательные бюллетени включены данные двух зарегистрированных кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря. Есть один нюанс - в бюллетене отсутствует графа "против всех".
Порога явки избирателей на предстоящих выборах нет. Предварительные результаты будут объявлены на второй день - 13 декабря.
Предыдущие выборы президента ПМР прошли 11 декабря 2016 года. На них нынешний глава ПМР Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук, получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря 2016 года.
Власти Молдавии уже объявили предстоящие выборы нелегитимными. Более того, международные наблюдатели от России, в том числе известный политолог, доктор наук Наталья Нарочницкая и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров без объяснения причин были задержаны в аэропорту Кишинева и посажены на обратный рейс. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.