https://ria.ru/20211212/vybory-1763318973.html

В Приднестровье началось голосование на выборах главы республики

В Приднестровье началось голосование на выборах главы республики - РИА Новости, 12.12.2021

В Приднестровье началось голосование на выборах главы республики

Голосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики началось в 7.00 по местному времени (8.00 мск) в воскресенье. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T08:16

2021-12-12T08:16

2021-12-12T09:19

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приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Голосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики началось в 7.00 по местному времени (8.00 мск) в воскресенье.Голосование будет проходить до 20.00 (21.00 мск) на 255 избирательных участках. По окончании голосования ЦИК сделает заявление. За пределами ПМР открытие избирательных участков не предусмотрено.В избирательные бюллетени включены данные двух зарегистрированных кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря. Есть один нюанс - в бюллетене отсутствует графа "против всех".Порога явки избирателей на предстоящих выборах нет. Предварительные результаты будут объявлены на второй день - 13 декабря.Предыдущие выборы президента ПМР прошли 11 декабря 2016 года. На них нынешний глава ПМР Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук, получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря 2016 года.Власти Молдавии уже объявили предстоящие выборы нелегитимными. Более того, международные наблюдатели от России, в том числе известный политолог, доктор наук Наталья Нарочницкая и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров без объяснения причин были задержаны в аэропорту Кишинева и посажены на обратный рейс. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211211/vybory-1763300887.html

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в мире, приднестровская молдавская республика