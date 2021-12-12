https://ria.ru/20211212/voyska-1763312569.html

Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину

Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину - РИА Новости, 12.12.2021

Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T00:53

2021-12-12T00:53

2021-12-12T04:59

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дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было.Так он ответил на вопрос журналиста о том, отказался ли Вашингтон от такой идеи.Он отметил, что в случае эскалации ситуации вокруг этой страны будут иметь место экономические последствия."Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно. Мы сочтем нужным отправить больше военных США и НАТО на восточный фланг", — сказал президент.При этом ранее Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации. По его словам, возможность применения американских войск в одностороннем порядке для обороны этого государства в повестке не стоит.Вашингтон ранее уже сообщал, что, согласуясь со своими обязательствами в рамках Североатлантического альянса, расширит военное присутствие на восточном фланге, если Россия пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации вокруг Украины.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20211211/javelin-1763262886.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, вашингтон, россия