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На Украине рассчитывают на получение вооружения от США, сообщили СМИ
На Украине рассчитывают на получение вооружения от США, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2021
На Украине рассчитывают на получение вооружения от США, сообщили СМИ
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает на получение вооружения от США, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T20:47
2021-12-12T20:49
в мире
украина
киев
сша
оон
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает на получение вооружения от США, пишет газета Financial Times.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отмечал, что на этой неделе украинские военные получат партию стрелкового оружия и боеприпасов - последнюю часть военной помощи в 60 миллионов долларов, утвержденную в этом году президентом США Джо Байденом. США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin."Резников сказал, что он "очень оптимистично" настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками", - пишет издание. При этом министр не смог подтвердить, поступит ли вооружение быстро, отмечает Financial Times.В середине ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" - попытку решения собственных проблем силовыми методами. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу и силовое решение конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211212/stsenarii-1763360515.html
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в мире, украина, киев, сша, оон, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, javelin (птрк), джон кирби, ситуация в днр и лнр, алексей резников, россия
20:47 12.12.2021 (обновлено: 20:49 12.12.2021)
 
На Украине рассчитывают на получение вооружения от США, сообщили СМИ

Financial Times: глава Минобороны Украины рассчитывает на получение вооружения от США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает на получение вооружения от США, пишет газета Financial Times.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отмечал, что на этой неделе украинские военные получат партию стрелкового оружия и боеприпасов - последнюю часть военной помощи в 60 миллионов долларов, утвержденную в этом году президентом США Джо Байденом. США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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"Война всех против всех"? Для Зеленского подготовили четыре сценария
"Резников сказал, что он "очень оптимистично" настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками", - пишет издание. При этом министр не смог подтвердить, поступит ли вооружение быстро, отмечает Financial Times.
В середине ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" - попытку решения собственных проблем силовыми методами. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу и силовое решение конфликта.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
20:11
МИД: Запад перебрасывает боевиков на Украину под видом инструкторов
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
19:23
В НАТО обеспокоены своей защитой из-за напряженности вокруг Украины
 
В миреУкраинаКиевСШАООННАТОМинистерство обороны СШАСергей ЛавровJavelin (ПТРК)Джон КирбиСитуация в ДНР и ЛНРАлексей РезниковРоссия
 
 
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