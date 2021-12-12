20:47 12.12.2021 (обновлено: 20:49 12.12.2021)
На Украине рассчитывают на получение вооружения от США, сообщили СМИ
Financial Times: глава Минобороны Украины рассчитывает на получение вооружения от США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рассчитывает на получение вооружения от США, пишет газета Financial Times.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отмечал, что на этой неделе украинские военные получат партию стрелкового оружия и боеприпасов - последнюю часть военной помощи в 60 миллионов долларов, утвержденную в этом году президентом США Джо Байденом. США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
"Резников сказал, что он "очень оптимистично" настроен относительно получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных спонсоров после проведения переговоров с союзниками", - пишет издание. При этом министр не смог подтвердить, поступит ли вооружение быстро, отмечает Financial Times.
В середине ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" - попытку решения собственных проблем силовыми методами. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу и силовое решение конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.