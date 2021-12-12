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СМИ: на Украине отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу
СМИ: на Украине отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу - РИА Новости, 12.12.2021
СМИ: на Украине отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу
Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные СМИ, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T21:37
2021-12-12T21:37
в мире
украина
киев
сша
нато
верховная рада украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные СМИ, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше автономии для "возобновления застопорившихся мирных переговоров".Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников информировало, что США, вероятно, будут оказывать давление на Киев, чтобы тот официально уступил часть автономии Донбассу.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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в мире, украина, киев, сша, нато, верховная рада украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, алексей резников, россия
21:37 12.12.2021
 
СМИ: на Украине отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу

FT: в Минобороны Украины отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Joint Forces Operation
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает данные СМИ, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше автономии для "возобновления застопорившихся мирных переговоров".
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников информировало, что США, вероятно, будут оказывать давление на Киев, чтобы тот официально уступил часть автономии Донбассу.

"Резников также отрицает, что Киев подвергся какому-либо давлению со стороны США, чтобы предоставить особый статус или большую автономию оккупированным регионам Донбасса", - говорится в сообщении газеты Financial Times, которой дал интервью Резников.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
20:11
МИД: Запад перебрасывает боевиков на Украину под видом инструкторов
 
В миреУкраинаКиевСШАНАТОВерховная Рада УкраиныДонбассСитуация в ДНР и ЛНРАлексей РезниковРоссия
 
 
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