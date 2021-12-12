https://ria.ru/20211212/soboleznovaniya-1763343639.html

Путин направил Байдену соболезнования в связи с жертвами торнадо в США

Путин направил Байдену соболезнования в связи с жертвами торнадо в США - РИА Новости, 12.12.2021

Путин направил Байдену соболезнования в связи с жертвами торнадо в США

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту США Джозефу Байдену в связи с последствиями торнадо в Кентукки, телеграмма опубликована на... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:46

2021-12-12T14:46

2021-12-12T14:54

в мире

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торнадо

кентукки

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту США Джозефу Байдену в связи с последствиями торнадо в Кентукки, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США", - сказал Путин.Президент РФ подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия, и выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших и преодоление последствий торнадо.

https://ria.ru/20211212/uragan-1763330109.html

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в мире, сша, торнадо, кентукки, владимир путин, джо байден, россия