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Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов - РИА Новости, 12.12.2021
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов
Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших из-за ураганов, которые прошли в нескольких штатах. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T05:31
2021-12-12T08:48
в мире
арканзас
сша
миссури
джо байден
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших из-за ураганов, которые прошли в нескольких штатах.Торнадо и ураганы накрыли восток США — Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки жертвами стихии стали более 70 человек, там из-за торнадо обрушилась крыла свечного завода в городе Мейфил. Еще шесть человек погибли в Иллинойсе, трое — в Теннесси, а в Арканзасе — один из постояльцев дома престарелых.Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и поручил оказать федеральную помощь пострадавшим регионам.
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в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден, вашингтон, россия
05:31 12.12.2021 (обновлено: 08:48 12.12.2021)
 
Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов

Посольство России в США выразило соболезнования родственникам погибших из-за ураганов

© REUTERS / Cheney OrrПоследствия урагана в штате Кентукки, США
Последствия урагана в штате Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Cheney Orr
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших из-за ураганов, которые прошли в нескольких штатах.

"Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Торнадо и ураганы накрыли восток США — Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки жертвами стихии стали более 70 человек, там из-за торнадо обрушилась крыла свечного завода в городе Мейфил. Еще шесть человек погибли в Иллинойсе, трое — в Теннесси, а в Арканзасе — один из постояльцев дома престарелых.
Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и поручил оказать федеральную помощь пострадавшим регионам.
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В миреАрканзасСШАМиссуриДжо БайденВашингтонРоссия
 
 
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