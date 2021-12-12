https://ria.ru/20211212/soboleznovaniya-1763317078.html

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов - РИА Новости, 12.12.2021

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов

Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших из-за ураганов, которые прошли в нескольких штатах. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T05:31

2021-12-12T05:31

2021-12-12T08:48

в мире

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сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Российское посольство в США выразило соболезнования родственникам погибших из-за ураганов, которые прошли в нескольких штатах.Торнадо и ураганы накрыли восток США — Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки жертвами стихии стали более 70 человек, там из-за торнадо обрушилась крыла свечного завода в городе Мейфил. Еще шесть человек погибли в Иллинойсе, трое — в Теннесси, а в Арканзасе — один из постояльцев дома престарелых.Президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и поручил оказать федеральную помощь пострадавшим регионам.

https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html

арканзас

сша

миссури

вашингтон

россия

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в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден, вашингтон, россия