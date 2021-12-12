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Шойгу заявил о хороших перспективах военного сотрудничества России и Индии
Шойгу заявил о хороших перспективах военного сотрудничества России и Индии - РИА Новости, 12.12.2021
Шойгу заявил о хороших перспективах военного сотрудничества России и Индии
Российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество развивается и имеет очень хорошие перспективы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:32
2021-12-12T14:32
2021-12-12T14:31
индия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество развивается и имеет очень хорошие перспективы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Я думаю, у российско-индийского сотрудничества - военного, военно-технического - очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать всё, что наметили", - сказал Шойгу на телеканале на "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.Он отметил большой объем сотрудничества как по морской, так и воздушной технике, в частности, совместное предприятие по производству ракет "Брамос", а также проведение совместных учений.
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индия, сергей шойгу, брамос, россия
Шойгу заявил о хороших перспективах военного сотрудничества России и Индии
Глава Минобороны Шойгу: ВТС России и Индии имеет очень хорошие перспективы