https://ria.ru/20211212/shoygu-1763342439.html

Шойгу заявил о хороших перспективах военного сотрудничества России и Индии

Шойгу заявил о хороших перспективах военного сотрудничества России и Индии - РИА Новости, 12.12.2021

Шойгу заявил о хороших перспективах военного сотрудничества России и Индии

Российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество развивается и имеет очень хорошие перспективы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:32

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индия

сергей шойгу

брамос

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество развивается и имеет очень хорошие перспективы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Я думаю, у российско-индийского сотрудничества - военного, военно-технического - очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать всё, что наметили", - сказал Шойгу на телеканале на "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.Он отметил большой объем сотрудничества как по морской, так и воздушной технике, в частности, совместное предприятие по производству ракет "Брамос", а также проведение совместных учений.

https://ria.ru/20211207/sotrudnichestvo-1762495935.html

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индия, сергей шойгу, брамос, россия