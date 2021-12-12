https://ria.ru/20211212/samolet-1763328304.html

Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе

Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе - РИА Новости, 12.12.2021

Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:20

2021-12-12T11:20

2021-12-12T14:26

происшествия

екатеринбург

сочи

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Так, стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна", — говорится в релизе.На борту лайнера находились более 160 человек, отметили в СК.По сведениям портала E1.ru, речь идет о рейсе "Уральских авиалиний". Накануне днем лайнеру А-320 пришлось изменить курс над Черным морем, примерно в 50 километрах от берега, потому что там появилось неопознанное воздушное судно. Позже самолет успешно приземлился в Сочи.Это не первый инцидент с российскими самолетами над Черным морем. Так, 3 декабря американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил гражданский борт Airbus A330, летевший из Тель-Авива в Москву, сменить эшелон. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. В российском МИД отметили, что такие действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации.

https://ria.ru/20211204/samolet-1762182686.html

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происшествия, екатеринбург, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия