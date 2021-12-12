https://ria.ru/20211212/samolet-1763328304.html
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе - РИА Новости, 12.12.2021
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:20
2021-12-12T11:20
2021-12-12T14:26
происшествия
екатеринбург
сочи
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Так, стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна", — говорится в релизе.На борту лайнера находились более 160 человек, отметили в СК.По сведениям портала E1.ru, речь идет о рейсе "Уральских авиалиний". Накануне днем лайнеру А-320 пришлось изменить курс над Черным морем, примерно в 50 километрах от берега, потому что там появилось неопознанное воздушное судно. Позже самолет успешно приземлился в Сочи.Это не первый инцидент с российскими самолетами над Черным морем. Так, 3 декабря американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил гражданский борт Airbus A330, летевший из Тель-Авива в Москву, сменить эшелон. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. В российском МИД отметили, что такие действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации.
https://ria.ru/20211204/samolet-1762182686.html
екатеринбург
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:20 12.12.2021 (обновлено: 14:26 12.12.2021)
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе
Глава СК Бастрыкин поручил доложить об инциденте с бортом "Уральских авиалиний" близ Сочи