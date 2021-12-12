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https://ria.ru/20211212/samolet-1763328304.html
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе - РИА Новости, 12.12.2021
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:20
2021-12-12T14:26
происшествия
екатеринбург
сочи
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Так, стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна", — говорится в релизе.На борту лайнера находились более 160 человек, отметили в СК.По сведениям портала E1.ru, речь идет о рейсе "Уральских авиалиний". Накануне днем лайнеру А-320 пришлось изменить курс над Черным морем, примерно в 50 километрах от берега, потому что там появилось неопознанное воздушное судно. Позже самолет успешно приземлился в Сочи.Это не первый инцидент с российскими самолетами над Черным морем. Так, 3 декабря американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил гражданский борт Airbus A330, летевший из Тель-Авива в Москву, сменить эшелон. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. В российском МИД отметили, что такие действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации.
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происшествия, екатеринбург, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:20 12.12.2021 (обновлено: 14:26 12.12.2021)
 
Главе СК доложат о лайнере, сменившем курс из-за неопознанного судна в небе

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об инциденте с бортом "Уральских авиалиний" близ Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Так, стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна", — говорится в релизе.
На борту лайнера находились более 160 человек, отметили в СК.
По сведениям портала E1.ru, речь идет о рейсе "Уральских авиалиний". Накануне днем лайнеру А-320 пришлось изменить курс над Черным морем, примерно в 50 километрах от берега, потому что там появилось неопознанное воздушное судно. Позже самолет успешно приземлился в Сочи.
Это не первый инцидент с российскими самолетами над Черным морем. Так, 3 декабря американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил гражданский борт Airbus A330, летевший из Тель-Авива в Москву, сменить эшелон. Борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут и на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал. В российском МИД отметили, что такие действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации.
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 16:10
Airbus сменил курс из-за самолета-разведчика США в Черном море
 
ПроисшествияЕкатеринбургСочиАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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