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В Туве на руднике погиб рабочий
В Туве на руднике погиб рабочий - РИА Новости, 12.12.2021
В Туве на руднике погиб рабочий
В Туве следователи начали проверку после гибели рабочего при ЧП на руднике Кызыл-Таштыгского месторождения, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:21
2021-12-12T09:45
происшествия
республика тыва
тоджинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. В Туве следователи начали проверку после гибели рабочего при ЧП на руднике Кызыл-Таштыгского месторождения, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В правоохранительные органы Тоджинского района республики поступило сообщение о произошедшем обрушении породы на территории Кызыл-Таштыгского месторождения, в результате которого погиб один работник предприятия. По данному факту &lt;...&gt; незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в релизе.По данным ведомства, накануне вечером в руднике обрушился крупногабаритный камень. В тот момент там находились пять рабочих. Один человек погиб, остальные не пострадали, их благополучно подняли на поверхность.Прокуратура Тувы, со своей стороны, тоже проводит проверку. Организовать ее поручил глава ведомства Сергей Дябкин.
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республика тыва
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происшествия, республика тыва, тоджинский район, следственный комитет россии (ск рф)
09:21 12.12.2021 (обновлено: 09:45 12.12.2021)
 
В Туве на руднике погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении породы на руднике в Туве

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. В Туве следователи начали проверку после гибели рабочего при ЧП на руднике Кызыл-Таштыгского месторождения, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В правоохранительные органы Тоджинского района республики поступило сообщение о произошедшем обрушении породы на территории Кызыл-Таштыгского месторождения, в результате которого погиб один работник предприятия. По данному факту <...> незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки", — говорится в релизе.
По данным ведомства, накануне вечером в руднике обрушился крупногабаритный камень. В тот момент там находились пять рабочих. Один человек погиб, остальные не пострадали, их благополучно подняли на поверхность.
Прокуратура Тувы, со своей стороны, тоже проводит проверку. Организовать ее поручил глава ведомства Сергей Дябкин.
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ПроисшествияРеспублика ТываТоджинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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