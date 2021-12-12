https://ria.ru/20211212/putin-1763341589.html
Песков рассказал о планах Путина на следующую неделю
Песков рассказал о планах Путина на следующую неделю - РИА Новости, 12.12.2021
Песков рассказал о планах Путина на следующую неделю
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, встретится с членами... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:22
2021-12-12T14:22
2021-12-12T14:21
монголия
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владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, встретится с членами правительства, посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей и проведёт переговоры со своим монгольским коллегой, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам - одно из главных событий предстоящей недели. Также Путин проведет совещание с членами правительства и приедет на съезд союза промышленников и предпринимателей", - сообщили в программе.Кроме этого, Путин планирует встретиться с новым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Также ожидается, что на неделе Путин и президент Франции Эммануэль Макрон могут провести телемост - о соответствующих планах заявил Макрон ранее. Как сообщал журналистам Песков, пока что в графике российского лидера такого разговора нет, но он может быть организован в короткие сроки.
https://ria.ru/20211212/peskov-1763338734.html
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монголия, франция, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, эммануэль макрон, россия
Песков рассказал о планах Путина на следующую неделю
Пресс-секретарь президента Песков: Путин на следующей неделе посетит съезд РСПП