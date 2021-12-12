https://ria.ru/20211212/putin-1763341134.html
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война - РИА Новости, 12.12.2021
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война
Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1" оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:15
2021-12-12T14:15
2021-12-12T16:40
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1" оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская война".Президент рассказал, что Запад в те годы был уверен в скором распаде России. Он отметил, что сам видел карты, на которых страна была разбита на несколько самостоятельных государств. Кроме того, об этом ему в частной беседе говорил президент одной из восточноевропейских стран.По словам Путина, собеседник прямо ему сказал, что "в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет", там были уверены в неизбежности такого развития событий."Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия — все-таки крупная ядерная держава. <...> Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", — добавил российский лидер.Он напомнил также, что в те годы некоторые российские регионы объявили о своем суверенитете, чего нельзя было не замечать.Свои социально-экономические проблемы в 1990-е годы Россия не могла решать без финансовой помощи из-за рубежа, подчеркнул Путин. Это привело к тому, что страна набрала много долгов.Он констатировал, что Россия в те годы была "в достаточно слабом состоянии" и зависела от многих финансовых и политических инструментов. В этом смысле страна "на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", заключил глава государства.
https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html
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владимир путин, россия
14:15 12.12.2021 (обновлено: 16:40 12.12.2021)
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война
Президент Путин: В России, по сути, шла гражданская война в 90-е годы
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин
в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1"
оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская война".
"Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. <…> Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война".
Президент рассказал, что Запад в те годы был уверен в скором распаде России
. Он отметил, что сам видел карты, на которых страна была разбита на несколько самостоятельных государств. Кроме того, об этом ему в частной беседе говорил президент одной из восточноевропейских стран.
По словам Путина, собеседник прямо ему сказал, что "в Европе
не было вопроса о том, развалится Россия или нет", там были уверены в неизбежности такого развития событий.
"Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия — все-таки крупная ядерная держава. <...> Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", — добавил российский лидер.
Он напомнил также, что в те годы некоторые российские регионы объявили о своем суверенитете, чего нельзя было не замечать.
Свои социально-экономические проблемы в 1990-е годы Россия не могла решать без финансовой помощи из-за рубежа, подчеркнул Путин. Это привело к тому, что страна набрала много долгов.
"В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — напомнил президент.
Он констатировал, что Россия в те годы была "в достаточно слабом состоянии" и зависела от многих финансовых и политических инструментов. В этом смысле страна "на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", заключил глава государства.