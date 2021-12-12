https://ria.ru/20211212/putin-1763341134.html

Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война

Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война - РИА Новости, 12.12.2021

Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война

Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1" оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:15

2021-12-12T14:15

2021-12-12T16:40

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1" оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская война".Президент рассказал, что Запад в те годы был уверен в скором распаде России. Он отметил, что сам видел карты, на которых страна была разбита на несколько самостоятельных государств. Кроме того, об этом ему в частной беседе говорил президент одной из восточноевропейских стран.По словам Путина, собеседник прямо ему сказал, что "в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет", там были уверены в неизбежности такого развития событий."Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия — все-таки крупная ядерная держава. <...> Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", — добавил российский лидер.Он напомнил также, что в те годы некоторые российские регионы объявили о своем суверенитете, чего нельзя было не замечать.Свои социально-экономические проблемы в 1990-е годы Россия не могла решать без финансовой помощи из-за рубежа, подчеркнул Путин. Это привело к тому, что страна набрала много долгов.Он констатировал, что Россия в те годы была "в достаточно слабом состоянии" и зависела от многих финансовых и политических инструментов. В этом смысле страна "на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", заключил глава государства.

https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763344503.html

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владимир путин, россия