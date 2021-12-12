Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/putin-1763341134.html
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война - РИА Новости, 12.12.2021
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война
Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1" оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:15
2021-12-12T16:40
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1" оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская война".Президент рассказал, что Запад в те годы был уверен в скором распаде России. Он отметил, что сам видел карты, на которых страна была разбита на несколько самостоятельных государств. Кроме того, об этом ему в частной беседе говорил президент одной из восточноевропейских стран.По словам Путина, собеседник прямо ему сказал, что "в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет", там были уверены в неизбежности такого развития событий."Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия — все-таки крупная ядерная держава. &lt;...&gt; Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", — добавил российский лидер.Он напомнил также, что в те годы некоторые российские регионы объявили о своем суверенитете, чего нельзя было не замечать.Свои социально-экономические проблемы в 1990-е годы Россия не могла решать без финансовой помощи из-за рубежа, подчеркнул Путин. Это привело к тому, что страна набрала много долгов.Он констатировал, что Россия в те годы была "в достаточно слабом состоянии" и зависела от многих финансовых и политических инструментов. В этом смысле страна "на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", заключил глава государства.
https://ria.ru/20211212/putin-1763311724.html
https://ria.ru/20211212/putin-1763344503.html
https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_895b11fc413f5fc7a58bf17394f4c81a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
14:15 12.12.2021 (обновлено: 16:40 12.12.2021)
 
Путин рассказал, что в 90-е в России, по сути, шла гражданская война

Президент Путин: В России, по сути, шла гражданская война в 90-е годы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1" оценил ситуацию, в которой страна находилась в 1990-е, описав ее термином "гражданская война".

"Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. <…> Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война".

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов таможенных органов Российской Федерации с профессиональным праздником
Владимир Путин
Президент рассказал, что Запад в те годы был уверен в скором распаде России. Он отметил, что сам видел карты, на которых страна была разбита на несколько самостоятельных государств. Кроме того, об этом ему в частной беседе говорил президент одной из восточноевропейских стран.
По словам Путина, собеседник прямо ему сказал, что "в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет", там были уверены в неизбежности такого развития событий.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
00:44
Путин рассказал, что в 1990-е подрабатывал частным извозом
"Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия — все-таки крупная ядерная держава. <...> Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", — добавил российский лидер.
Он напомнил также, что в те годы некоторые российские регионы объявили о своем суверенитете, чего нельзя было не замечать.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
14:56
Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х
Свои социально-экономические проблемы в 1990-е годы Россия не могла решать без финансовой помощи из-за рубежа, подчеркнул Путин. Это привело к тому, что страна набрала много долгов.
"В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — напомнил президент.
Он констатировал, что Россия в те годы была "в достаточно слабом состоянии" и зависела от многих финансовых и политических инструментов. В этом смысле страна "на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", заключил глава государства.
В ожидании продуктов - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
08:00
США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную
02:15Врач развеял мифы о коллагене
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
Лента новостейМолния
Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошнуюВрач развеял мифы о коллагенеДруг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса