https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html

США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России

США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России - РИА Новости, 12.12.2021

США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России

Идея, похоже, сложилась или складывается окончательно прямо на глазах: "развод" двух первых экономик мира оказался невозможен, а раз так, Америка должна силой... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T08:00

2021-12-12T08:00

2021-12-12T08:01

в мире

авторы

сша

азия

китай

тайвань

джо байден

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759227101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee82a2b707b48d27d522788fb306fd41.jpg

Идея, похоже, сложилась или складывается окончательно прямо на глазах: "развод" двух первых экономик мира оказался невозможен, а раз так, Америка должна силой вернуть Китай в прошлое, когда он не был еще одной из сверхдержав.Отправная точка для размышлений здесь — новость насчет товарооборота США и КНР за 11 месяцев этого года: 694 миллиарда долларов. Итоги всего года, видимо, будут означать рекорд. И это после начатой Дональдом Трампом торговой войны, в основном сводившейся к запретительным пошлинам на ввоз китайских товаров. Запрещали-запрещали, но китайский экспорт составляет почти 529 из этих самых 694 миллиардов. А китайские валютные резервы из-за образующегося профицита поэтому опять растут до неприличия быстро.И одновременно США вводят против Пекина все новые санкции, но касаются они, если присмотреться, чего-то связанного с высокими технологиями. Что все это значит? Ответ из китайского журнала Global Times: они там надеются, что Китай будет, как раньше, поставлять в США товары среднего и низкого ценового уровня, но Америка вернет себе лидерство в высоких технологиях, заблокировав доступ соответствующих китайских технологий на рынки западных стран, чтобы таким образом поддержать собственное доминирующее положение в мировой экономике.То есть перед нами мечта о возврате не то что одного Китая, а всего мира к реалиям 1990-х годов, когда китайская и американская экономики начали сливаться все более неразрывно именно по описанной выше схеме.Можно смело говорить, что перед нами суть и смысл того, что сейчас может сойти за китайскую политику администрации Байдена (за неимением лучшего). А поскольку отношения двух первых держав мира — это примерно то же, что во второй половине прошлого века конкуренция между СССР и США, то перед нами ключевая несущая конструкция всего мира на неопределенное будущее.Мы не раз говорили о том, что китайская политика Трампа была любительской импровизацией на коленке (или на табуретке). Это было так хотя бы потому, что у республиканцев не было и нет мощного мыслительного и бюрократического аппарата по части иностранных дел. У Байдена он есть. И вот мы видим: американо-китайские связи потихоньку оттаивают. Все факты такого рода перечисляет знаменитый еще с 80-х годов гонконгский аналитик Фрэнк Чин: тут и возобновление контактов по торговой и военной линии, и "общее улучшение атмосферы". Процесс пошел после видеосаммита Си Цзиньпина и Джо Байдена 9 сентября. И сейчас хотя бы обозначилось дно отношений, которые раньше были в свободном падении.Но одновременно идет противоположный процесс: абсолютно фальшивый конфликт в Тайваньском проливе, с обвинениями в том, что Китай собирается захватить этот остров, и дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Так что вся картина сильно напоминает процесс, запущенный после недавнего такого же разговора Владимира Путина и того же Байдена: и улучшение атмосферы, и конфронтация одновременно. Это сейчас фирменный американский стиль. Который не только следует изучать как технологию, но и понимать, что за ним стоит.А стоит слабость и страх. Вот отчет об одной из множества идущих в США конференций на тему "куда катится наша внешняя политика". Там говорилось, что хорошо было в 1990-е и даже в начале 2000-х: Китай все еще был управляемым конкурентом, а не "цивилизационным противником", вдобавок трансатлантические связи (то есть НАТО) казались нерушимыми.Сегодня все хуже: Америка уже не может одновременно натравливать Европу на Россию, держать войска на Ближнем Востоке — и противостоять Китаю. Не говоря о том, что идейное влияние Китая чувствуется даже на территории американских университетов.Но — и тут мы переходим к прошлогоднему интервью с известным аналитиком, Джоном Миршаймером — проблема в том, что всерьез конфликтовать с Китаем слишком опасно.Это известный человек, который давно уже предсказывал соперничество США и Китая как замену противостоянию СССР и США. Идеология его лишена идеализма, она состоит в том, что держава державе волк, так было и будет всегда. Никто в мире никогда не верит в добрые намерения очень сильных стран (привет геополитикам СССР времен Михаила Горбачева). Поэтому каждая старается стать всесильной, если не на мировой арене, то в своем регионе, а Китай, как предсказывал Миршаймер еще в 2001 году, добьется своего как минимум в Азии. Соответственно, США это не понравится. Ну а теперь, когда вес двух стран на мировой арене стал практически одинаковым, Америка этого просто не может вынести.И вот в наши дни (хотя еще в эпоху Трампа) этого человека спрашивают: ну и что, мир после противостояния СССР и США вернулся в исходную точку драки сверхдержав, но только теперь речь о Китае? И он отвечает: да, но все будет не так. Во-первых, советская экономика была не очень эффективной, потому что была социалистической и она по объему ВВП никогда не выдавала более чем треть от экономики США. Китай же принципиально иной противник. Там вчетверо больше людей, чем в США, и они заняты в динамичной капиталистической экономике. В итоге Америке, возможно, предстоит иметь дело со страной заметно сильнее себя.Но есть еще и во-вторых. Миршаймер говорит, что ситуация с Китаем опаснее, чем с СССР в прошлом веке. Следите за логикой: США не очень-то хотели воевать с Москвой, потому что ключевая часть военного противостояния разворачивалась бы на территориях Центральной Европы, а это не очень хорошо для атлантического единства — кто-то из европейцев мог бы и обидеться. А вот ограниченный конфликт с Пекином где-то далеко в Азии. Кто-то из генералов может подумать: кого волнует эта Юго-Восточная Азия? Порог конфликта снижен и именно поэтому надо такой ситуации опасаться.Какой же из всего этого вывод сделает старая сверхдержава? Пока что — смотри выше — решено свернуть торговую войну Трампа, но не давать Китаю укрепить свое технологическое превосходство. То есть одновременно сотрудничать и враждовать. (С Россией они тоже хотят в итоге прийти к такой формуле любви).Но подкупающая откровенность такого подхода сильно не нравится Китаю, да и кому она понравится. А кроме того, торговую войну Трампа саботировал американский бизнес, чье процветание во многом зависит от "среднего и дешевого" китайского импорта.Но при этом взаимозависимость есть и по части высоких технологий. Как раз сейчас в США разворачивается очередной скандал такого рода. Под ударом Apple, поскольку только что плохие люди утащили и опубликовали документацию гиганта хайтека насчет его сделок с китайцами на 275 миллиардов — не миллионов — долларов (за неопределенный срок). Интересно, сколько еще мировых технологических лидеров на самом деле слились в неразрывных объятиях с китайскими коллегами?

https://ria.ru/20211203/protivnik-1761975325.html

https://ria.ru/20211208/izmenenie-1762673002.html

https://ria.ru/20211202/ssha-1761931363.html

https://ria.ru/20211208/olimpiada-1762652141.html

https://ria.ru/20211209/otlichie-1762918035.html

https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

https://ria.ru/20211207/tramp-1762501578.html

сша

азия

китай

тайвань

юго-восточная азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

в мире, авторы, сша, азия, китай, тайвань, джо байден, apple, нато, си цзиньпин, дональд трамп, юго-восточная азия, россия