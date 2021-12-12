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США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России
США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России - РИА Новости, 12.12.2021
США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России
Идея, похоже, сложилась или складывается окончательно прямо на глазах: "развод" двух первых экономик мира оказался невозможен, а раз так, Америка должна силой... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T08:00
2021-12-12T08:01
в мире
авторы
сша
азия
китай
тайвань
джо байден
apple
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Идея, похоже, сложилась или складывается окончательно прямо на глазах: "развод" двух первых экономик мира оказался невозможен, а раз так, Америка должна силой вернуть Китай в прошлое, когда он не был еще одной из сверхдержав.Отправная точка для размышлений здесь — новость насчет товарооборота США и КНР за 11 месяцев этого года: 694 миллиарда долларов. Итоги всего года, видимо, будут означать рекорд. И это после начатой Дональдом Трампом торговой войны, в основном сводившейся к запретительным пошлинам на ввоз китайских товаров. Запрещали-запрещали, но китайский экспорт составляет почти 529 из этих самых 694 миллиардов. А китайские валютные резервы из-за образующегося профицита поэтому опять растут до неприличия быстро.И одновременно США вводят против Пекина все новые санкции, но касаются они, если присмотреться, чего-то связанного с высокими технологиями. Что все это значит? Ответ из китайского журнала Global Times: они там надеются, что Китай будет, как раньше, поставлять в США товары среднего и низкого ценового уровня, но Америка вернет себе лидерство в высоких технологиях, заблокировав доступ соответствующих китайских технологий на рынки западных стран, чтобы таким образом поддержать собственное доминирующее положение в мировой экономике.То есть перед нами мечта о возврате не то что одного Китая, а всего мира к реалиям 1990-х годов, когда китайская и американская экономики начали сливаться все более неразрывно именно по описанной выше схеме.Можно смело говорить, что перед нами суть и смысл того, что сейчас может сойти за китайскую политику администрации Байдена (за неимением лучшего). А поскольку отношения двух первых держав мира — это примерно то же, что во второй половине прошлого века конкуренция между СССР и США, то перед нами ключевая несущая конструкция всего мира на неопределенное будущее.Мы не раз говорили о том, что китайская политика Трампа была любительской импровизацией на коленке (или на табуретке). Это было так хотя бы потому, что у республиканцев не было и нет мощного мыслительного и бюрократического аппарата по части иностранных дел. У Байдена он есть. И вот мы видим: американо-китайские связи потихоньку оттаивают. Все факты такого рода перечисляет знаменитый еще с 80-х годов гонконгский аналитик Фрэнк Чин: тут и возобновление контактов по торговой и военной линии, и "общее улучшение атмосферы". Процесс пошел после видеосаммита Си Цзиньпина и Джо Байдена 9 сентября. И сейчас хотя бы обозначилось дно отношений, которые раньше были в свободном падении.Но одновременно идет противоположный процесс: абсолютно фальшивый конфликт в Тайваньском проливе, с обвинениями в том, что Китай собирается захватить этот остров, и дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Так что вся картина сильно напоминает процесс, запущенный после недавнего такого же разговора Владимира Путина и того же Байдена: и улучшение атмосферы, и конфронтация одновременно. Это сейчас фирменный американский стиль. Который не только следует изучать как технологию, но и понимать, что за ним стоит.А стоит слабость и страх. Вот отчет об одной из множества идущих в США конференций на тему "куда катится наша внешняя политика". Там говорилось, что хорошо было в 1990-е и даже в начале 2000-х: Китай все еще был управляемым конкурентом, а не "цивилизационным противником", вдобавок трансатлантические связи (то есть НАТО) казались нерушимыми.Сегодня все хуже: Америка уже не может одновременно натравливать Европу на Россию, держать войска на Ближнем Востоке — и противостоять Китаю. Не говоря о том, что идейное влияние Китая чувствуется даже на территории американских университетов.Но — и тут мы переходим к прошлогоднему интервью с известным аналитиком, Джоном Миршаймером — проблема в том, что всерьез конфликтовать с Китаем слишком опасно.Это известный человек, который давно уже предсказывал соперничество США и Китая как замену противостоянию СССР и США. Идеология его лишена идеализма, она состоит в том, что держава державе волк, так было и будет всегда. Никто в мире никогда не верит в добрые намерения очень сильных стран (привет геополитикам СССР времен Михаила Горбачева). Поэтому каждая старается стать всесильной, если не на мировой арене, то в своем регионе, а Китай, как предсказывал Миршаймер еще в 2001 году, добьется своего как минимум в Азии. Соответственно, США это не понравится. Ну а теперь, когда вес двух стран на мировой арене стал практически одинаковым, Америка этого просто не может вынести.И вот в наши дни (хотя еще в эпоху Трампа) этого человека спрашивают: ну и что, мир после противостояния СССР и США вернулся в исходную точку драки сверхдержав, но только теперь речь о Китае? И он отвечает: да, но все будет не так. Во-первых, советская экономика была не очень эффективной, потому что была социалистической и она по объему ВВП никогда не выдавала более чем треть от экономики США. Китай же принципиально иной противник. Там вчетверо больше людей, чем в США, и они заняты в динамичной капиталистической экономике. В итоге Америке, возможно, предстоит иметь дело со страной заметно сильнее себя.Но есть еще и во-вторых. Миршаймер говорит, что ситуация с Китаем опаснее, чем с СССР в прошлом веке. Следите за логикой: США не очень-то хотели воевать с Москвой, потому что ключевая часть военного противостояния разворачивалась бы на территориях Центральной Европы, а это не очень хорошо для атлантического единства — кто-то из европейцев мог бы и обидеться. А вот ограниченный конфликт с Пекином где-то далеко в Азии. Кто-то из генералов может подумать: кого волнует эта Юго-Восточная Азия? Порог конфликта снижен и именно поэтому надо такой ситуации опасаться.Какой же из всего этого вывод сделает старая сверхдержава? Пока что — смотри выше — решено свернуть торговую войну Трампа, но не давать Китаю укрепить свое технологическое превосходство. То есть одновременно сотрудничать и враждовать. (С Россией они тоже хотят в итоге прийти к такой формуле любви).Но подкупающая откровенность такого подхода сильно не нравится Китаю, да и кому она понравится. А кроме того, торговую войну Трампа саботировал американский бизнес, чье процветание во многом зависит от "среднего и дешевого" китайского импорта.Но при этом взаимозависимость есть и по части высоких технологий. Как раз сейчас в США разворачивается очередной скандал такого рода. Под ударом Apple, поскольку только что плохие люди утащили и опубликовали документацию гиганта хайтека насчет его сделок с китайцами на 275 миллиардов — не миллионов — долларов (за неопределенный срок). Интересно, сколько еще мировых технологических лидеров на самом деле слились в неразрывных объятиях с китайскими коллегами?
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в мире, авторы, сша, азия, китай, тайвань, джо байден, apple, нато, си цзиньпин, дональд трамп, юго-восточная азия, россия
08:00 12.12.2021 (обновлено: 08:01 12.12.2021)
 

США намерены "загнать врага в 90-е": чем это грозит России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Идея, похоже, сложилась или складывается окончательно прямо на глазах: "развод" двух первых экономик мира оказался невозможен, а раз так, Америка должна силой вернуть Китай в прошлое, когда он не был еще одной из сверхдержав.
Отправная точка для размышлений здесь — новость насчет товарооборота США и КНР за 11 месяцев этого года: 694 миллиарда долларов. Итоги всего года, видимо, будут означать рекорд. И это после начатой Дональдом Трампом торговой войны, в основном сводившейся к запретительным пошлинам на ввоз китайских товаров. Запрещали-запрещали, но китайский экспорт составляет почти 529 из этих самых 694 миллиардов. А китайские валютные резервы из-за образующегося профицита поэтому опять растут до неприличия быстро.
США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 11:21
Не Россия и Китай. Американцы назвали главного противника США
И одновременно США вводят против Пекина все новые санкции, но касаются они, если присмотреться, чего-то связанного с высокими технологиями. Что все это значит? Ответ из китайского журнала Global Times: они там надеются, что Китай будет, как раньше, поставлять в США товары среднего и низкого ценового уровня, но Америка вернет себе лидерство в высоких технологиях, заблокировав доступ соответствующих китайских технологий на рынки западных стран, чтобы таким образом поддержать собственное доминирующее положение в мировой экономике.
То есть перед нами мечта о возврате не то что одного Китая, а всего мира к реалиям 1990-х годов, когда китайская и американская экономики начали сливаться все более неразрывно именно по описанной выше схеме.
Китайские военнослужащие на боевом танке Type 99
8 декабря, 02:51
В США обвинили Китай в намерении пересмотреть мировой порядок
Можно смело говорить, что перед нами суть и смысл того, что сейчас может сойти за китайскую политику администрации Байдена (за неимением лучшего). А поскольку отношения двух первых держав мира — это примерно то же, что во второй половине прошлого века конкуренция между СССР и США, то перед нами ключевая несущая конструкция всего мира на неопределенное будущее.
Мы не раз говорили о том, что китайская политика Трампа была любительской импровизацией на коленке (или на табуретке). Это было так хотя бы потому, что у республиканцев не было и нет мощного мыслительного и бюрократического аппарата по части иностранных дел. У Байдена он есть. И вот мы видим: американо-китайские связи потихоньку оттаивают. Все факты такого рода перечисляет знаменитый еще с 80-х годов гонконгский аналитик Фрэнк Чин: тут и возобновление контактов по торговой и военной линии, и "общее улучшение атмосферы". Процесс пошел после видеосаммита Си Цзиньпина и Джо Байдена 9 сентября. И сейчас хотя бы обозначилось дно отношений, которые раньше были в свободном падении.
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 22:28
В Китае предупредили Россию об "опасных уловках США"
Но одновременно идет противоположный процесс: абсолютно фальшивый конфликт в Тайваньском проливе, с обвинениями в том, что Китай собирается захватить этот остров, и дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Так что вся картина сильно напоминает процесс, запущенный после недавнего такого же разговора Владимира Путина и того же Байдена: и улучшение атмосферы, и конфронтация одновременно. Это сейчас фирменный американский стиль. Который не только следует изучать как технологию, но и понимать, что за ним стоит.
А стоит слабость и страх. Вот отчет об одной из множества идущих в США конференций на тему "куда катится наша внешняя политика". Там говорилось, что хорошо было в 1990-е и даже в начале 2000-х: Китай все еще был управляемым конкурентом, а не "цивилизационным противником", вдобавок трансатлантические связи (то есть НАТО) казались нерушимыми.
Символика зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 08:00
"Вас и не приглашали". Зачем США играют против Олимпиады
Сегодня все хуже: Америка уже не может одновременно натравливать Европу на Россию, держать войска на Ближнем Востоке — и противостоять Китаю. Не говоря о том, что идейное влияние Китая чувствуется даже на территории американских университетов.
Но — и тут мы переходим к прошлогоднему интервью с известным аналитиком, Джоном Миршаймером — проблема в том, что всерьез конфликтовать с Китаем слишком опасно.
Это известный человек, который давно уже предсказывал соперничество США и Китая как замену противостоянию СССР и США. Идеология его лишена идеализма, она состоит в том, что держава державе волк, так было и будет всегда. Никто в мире никогда не верит в добрые намерения очень сильных стран (привет геополитикам СССР времен Михаила Горбачева). Поэтому каждая старается стать всесильной, если не на мировой арене, то в своем регионе, а Китай, как предсказывал Миршаймер еще в 2001 году, добьется своего как минимум в Азии. Соответственно, США это не понравится. Ну а теперь, когда вес двух стран на мировой арене стал практически одинаковым, Америка этого просто не может вынести.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 13:12
"Играет сложные шахматные партии". В США назвали главное качество Путина
И вот в наши дни (хотя еще в эпоху Трампа) этого человека спрашивают: ну и что, мир после противостояния СССР и США вернулся в исходную точку драки сверхдержав, но только теперь речь о Китае? И он отвечает: да, но все будет не так. Во-первых, советская экономика была не очень эффективной, потому что была социалистической и она по объему ВВП никогда не выдавала более чем треть от экономики США. Китай же принципиально иной противник. Там вчетверо больше людей, чем в США, и они заняты в динамичной капиталистической экономике. В итоге Америке, возможно, предстоит иметь дело со страной заметно сильнее себя.
Но есть еще и во-вторых. Миршаймер говорит, что ситуация с Китаем опаснее, чем с СССР в прошлом веке. Следите за логикой: США не очень-то хотели воевать с Москвой, потому что ключевая часть военного противостояния разворачивалась бы на территориях Центральной Европы, а это не очень хорошо для атлантического единства — кто-то из европейцев мог бы и обидеться. А вот ограниченный конфликт с Пекином где-то далеко в Азии. Кто-то из генералов может подумать: кого волнует эта Юго-Восточная Азия? Порог конфликта снижен и именно поэтому надо такой ситуации опасаться.
Здание Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 08:00
Чего американцы хотят от Путина и чем будут угрожать
Какой же из всего этого вывод сделает старая сверхдержава? Пока что — смотри выше — решено свернуть торговую войну Трампа, но не давать Китаю укрепить свое технологическое превосходство. То есть одновременно сотрудничать и враждовать. (С Россией они тоже хотят в итоге прийти к такой формуле любви).
Но подкупающая откровенность такого подхода сильно не нравится Китаю, да и кому она понравится. А кроме того, торговую войну Трампа саботировал американский бизнес, чье процветание во многом зависит от "среднего и дешевого" китайского импорта.
Но при этом взаимозависимость есть и по части высоких технологий. Как раз сейчас в США разворачивается очередной скандал такого рода. Под ударом Apple, поскольку только что плохие люди утащили и опубликовали документацию гиганта хайтека насчет его сделок с китайцами на 275 миллиардов — не миллионов — долларов (за неопределенный срок). Интересно, сколько еще мировых технологических лидеров на самом деле слились в неразрывных объятиях с китайскими коллегами?
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 10:01
Трамп назвал переговоры Путина и Байдена "неравным матчем" для США
 
В миреАвторыСШААзияКитайТайваньДжо БайденAppleНАТОСи ЦзиньпинДональд ТрампЮго-Восточная АзияРоссия
 
 
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