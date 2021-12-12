https://ria.ru/20211212/prokuratura-1763325735.html
В Татарстане подростки потушили Вечный огонь
В Татарстане подростки потушили Вечный огонь - РИА Новости, 12.12.2021
В Татарстане подростки потушили Вечный огонь
Прокуратура начала проверку, после того как подростки погасили Вечный огонь в Набережных Челнах. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T10:39
2021-12-12T10:39
2021-12-12T16:43
происшествия
набережные челны
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прокуратура татарстана
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КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Прокуратура начала проверку, после того как подростки погасили Вечный огонь в Набережных Челнах.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое несовершеннолетних забрасывают пламя снегом и убегают. По информации местных СМИ, причастных к инциденту установили, с ними уже провели беседу. На родителей составили административные протоколы."Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный огонь в мемориальном комплексе "Родина-мать", — сказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, виновные чиновники понесут наказание.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), прокуратура татарстана
10:39 12.12.2021 (обновлено: 16:43 12.12.2021)
В Татарстане подростки потушили Вечный огонь
Подростки потушили Вечный огонь в Татарстане, проводится проверка