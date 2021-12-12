18:22 12.12.2021 (обновлено: 18:54 22.12.2021)
Сборная Самарской области стала призером Всероссийских Игр ГТО
CC BY 4.0 / министерство спорта Самарской области / Призеры Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО" в Белгороде
САМАРА, 12 дек – РИА Новости. Команда Самарской области вошла в первую тройку призеров II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО", который завершился в Белгороде, сообщает министерство спорта области.
"В индивидуальных соревнованиях "Иду на рекорд!" представительницы Самарской области завоевали две награды. Инна Пузик из Тольятти установила рекорд Игр ГТО в беге на 30 метров в VI возрастной ступени с результатом 4,29 секунды. А Мария Серенкова из Безенчука поставила рекорд на этой же дистанции в VII возрастной ступени (4,44 секунды)", - говорится в сообщении.
В командной гонке участники прошли 5 этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Команда Самарской области пересекла черту третьей с результатом — 13:17.152. На первом месте сборная Белгородской области, на втором — представители Челябинской области.
Все победители получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты лицензионного оборудования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" от официального лицензиата СО "ГТО".
Всего в Играх приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 43 субъектов России.
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