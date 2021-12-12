https://ria.ru/20211212/prizery-1764972069.html

Сборная Самарской области стала призером Всероссийских Игр ГТО

Сборная Самарской области стала призером Всероссийских Игр ГТО - РИА Новости, 22.12.2021

Сборная Самарской области стала призером Всероссийских Игр ГТО

Команда Самарской области вошла в первую тройку призеров II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО", который... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-12T18:22

2021-12-12T18:22

2021-12-22T18:54

общество

самарская область

гто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764974147_118:0:1163:588_1920x0_80_0_0_2ff706e6b6752d7b827cc256180076d4.jpg

САМАРА, 12 дек – РИА Новости. Команда Самарской области вошла в первую тройку призеров II Всероссийского фестиваля чемпионов комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО", который завершился в Белгороде, сообщает министерство спорта области.В командной гонке участники прошли 5 этапов дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Команда Самарской области пересекла черту третьей с результатом — 13:17.152. На первом месте сборная Белгородской области, на втором — представители Челябинской области.Все победители получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты лицензионного оборудования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" от официального лицензиата СО "ГТО".Всего в Играх приняли участие более 300 сильнейших атлетов из 43 субъектов России.

https://ria.ru/20211210/samara-1763193067.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, самарская область, гто, россия