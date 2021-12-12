https://ria.ru/20211212/pridnestrove-1763354401.html

В Молдавии полиция не пустила в село членов избиркома ПМР

В Молдавии полиция не пустила в село членов избиркома ПМР - РИА Новости, 12.12.2021

В Молдавии полиция не пустила в село членов избиркома ПМР

Молдавские полицейские не пропустили в село Дороцкое членов избирательной комиссии с урнами, чтобы граждане непризнанной Приднестровской Молдавской республики... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T16:55

2021-12-12T16:55

2021-12-12T16:55

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ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Молдавские полицейские не пропустили в село Дороцкое членов избирательной комиссии с урнами, чтобы граждане непризнанной Приднестровской Молдавской республики проголосовали на выборах президента ПМР, сообщил телеканал "Первый Приднестровский".Село Дороцкое расположено на левом берегу Днестра, но находится под юрисдикцией Молдавии. Там проживают и граждане ПМР, которые изъявили желание проголосовать.Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (руководящий орган миротворческой операции - ред.) от Приднестровья Олег Беляков назвал произошедшее инцидентом. "Причин для непропуска нашей избирательной комиссии для участия приднестровцев в выборах до настоящего времени не было. Я считаю, что эти действия неправомерные с точки зрения правоохранительных органов Молдовы, они создают напряжённость в зоне безопасности", - сказал Беляков.Голосование на седьмых выборах президента ПМР проходит с 7.00 до 20.00 по местному времени (8.00 - 21.00 мск). На выборах зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. В избирательном бюллетене отсутствует графа "против всех", порога явки избирателей на выборах нет. Предварительные результаты будут объявлены 13 декабря.Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика