https://ria.ru/20211212/prevoskhodstvo-1763351396.html
Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям - РИА Новости, 12.12.2021
Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T16:11
2021-12-12T16:11
2021-12-12T19:39
безопасность
армия
сша
владимир путин
россия
вооружения
гиперзвуковое оружие россии
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, заявил Владимир Путин.Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав."Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.Сейчас Россия является единственной страной в мире, где уже поставляются в войска или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".Современное оружие России"Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с этими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html
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безопасность, армия, сша, владимир путин, россия, вооружения, гиперзвуковое оружие россии
16:11 12.12.2021 (обновлено: 19:39 12.12.2021)
Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России в сфере новых вооружений
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия
сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, заявил Владимир Путин
.
"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. ред.), но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", — сказал президент в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".
Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав.
"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.
Сейчас Россия является единственной страной в мире, где уже поставляются в войска или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.
В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
Современное оружие России
"Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с этими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.