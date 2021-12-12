https://ria.ru/20211212/prevoskhodstvo-1763351396.html

Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям - РИА Новости, 12.12.2021

Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T16:11

2021-12-12T16:11

2021-12-12T19:39

безопасность

армия

сша

владимир путин

россия

вооружения

гиперзвуковое оружие россии

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, заявил Владимир Путин.Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав."Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.Сейчас Россия является единственной страной в мире, где уже поставляются в войска или находятся в высокой степени готовности гиперзвуковые ракеты.В Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал", проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".Современное оружие России"Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк с этими системами дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость в девять Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), имеет дальность полета более тысячи километров.

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761469158.html

https://ria.ru/20211129/tsirkon-1761255632.html

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безопасность, армия, сша, владимир путин, россия, вооружения, гиперзвуковое оружие россии