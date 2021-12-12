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Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину - РИА Новости, 12.12.2021
Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T01:53
2021-12-12T01:53
в мире
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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции.В частности, указывается, что 15.04 (18.04 мск) в субботу полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельным оружием, которого видели входящим в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-Роуд, затем было замечено, как мужчина сел в автомобиль и покинул этот район. В 15.19 вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.В настоящее время полиция пытается установить личность этого человека и проинформировать его ближайших родственников. Инцидент был передан в Независимое управление по вопросам поведения полиции."В окрестностях действует ряд мер по перекрытию дорог, которые, вероятно, будут действовать в течение некоторого времени. Общественности рекомендуется избегать этого района. Этот инцидент не рассматривается как теракт", - заключили в полиции.
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в мире, лондон, великобритания
01:53 12.12.2021
 
Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину

Полицейские в центре Лондона застрелили вооруженного мужчину при задержании

© AP Photo / Frank AugsteinПолиция Лондона
Полиция Лондона - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции.
В частности, указывается, что 15.04 (18.04 мск) в субботу полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельным оружием, которого видели входящим в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-Роуд, затем было замечено, как мужчина сел в автомобиль и покинул этот район. В 15.19 вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.
"Раздались выстрелы, и мужчина получил огнестрельные ранения. Была вызвана Лондонская служба скорой помощи и Лондонская воздушная скорая помощь, мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Несмотря на все усилия экстренных служб, он был объявлен мертвым в 16.08", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция пытается установить личность этого человека и проинформировать его ближайших родственников. Инцидент был передан в Независимое управление по вопросам поведения полиции.
"В окрестностях действует ряд мер по перекрытию дорог, которые, вероятно, будут действовать в течение некоторого времени. Общественности рекомендуется избегать этого района. Этот инцидент не рассматривается как теракт", - заключили в полиции.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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