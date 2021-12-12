https://ria.ru/20211212/prestupnik-1763314215.html
Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину - РИА Новости, 12.12.2021
Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T01:53
2021-12-12T01:53
2021-12-12T01:53
в мире
лондон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156176/12/1561761235_0:41:2957:1704_1920x0_80_0_0_c8ddfda948d1e3988d9960fec8c3ff61.jpg
ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции.В частности, указывается, что 15.04 (18.04 мск) в субботу полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельным оружием, которого видели входящим в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-Роуд, затем было замечено, как мужчина сел в автомобиль и покинул этот район. В 15.19 вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.В настоящее время полиция пытается установить личность этого человека и проинформировать его ближайших родственников. Инцидент был передан в Независимое управление по вопросам поведения полиции."В окрестностях действует ряд мер по перекрытию дорог, которые, вероятно, будут действовать в течение некоторого времени. Общественности рекомендуется избегать этого района. Этот инцидент не рассматривается как теракт", - заключили в полиции.
https://ria.ru/20211206/shankhay-1762388109.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156176/12/1561761235_316:0:2643:1745_1920x0_80_0_0_94bc4214aafceb0b4420f16cd640bc5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания
Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
Полицейские в центре Лондона застрелили вооруженного мужчину при задержании
ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости.
Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона
, говорится в сообщении лондонской полиции.
В частности, указывается, что 15.04 (18.04 мск) в субботу полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельным оружием, которого видели входящим в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-Роуд, затем было замечено, как мужчина сел в автомобиль и покинул этот район. В 15.19 вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.
"Раздались выстрелы, и мужчина получил огнестрельные ранения. Была вызвана Лондонская служба скорой помощи и Лондонская воздушная скорая помощь, мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Несмотря на все усилия экстренных служб, он был объявлен мертвым в 16.08", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция пытается установить личность этого человека и проинформировать его ближайших родственников. Инцидент был передан в Независимое управление по вопросам поведения полиции.
"В окрестностях действует ряд мер по перекрытию дорог, которые, вероятно, будут действовать в течение некоторого времени. Общественности рекомендуется избегать этого района. Этот инцидент не рассматривается как теракт", - заключили в полиции.