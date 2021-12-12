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Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину

Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину - РИА Новости, 12.12.2021

Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T01:53

2021-12-12T01:53

2021-12-12T01:53

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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Вооруженный мужчина был убит при задержании в центре Лондона, говорится в сообщении лондонской полиции.В частности, указывается, что 15.04 (18.04 мск) в субботу полицейские получили сообщения о мужчине с огнестрельным оружием, которого видели входящим в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-Роуд, затем было замечено, как мужчина сел в автомобиль и покинул этот район. В 15.19 вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.В настоящее время полиция пытается установить личность этого человека и проинформировать его ближайших родственников. Инцидент был передан в Независимое управление по вопросам поведения полиции."В окрестностях действует ряд мер по перекрытию дорог, которые, вероятно, будут действовать в течение некоторого времени. Общественности рекомендуется избегать этого района. Этот инцидент не рассматривается как теракт", - заключили в полиции.

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