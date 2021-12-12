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Правительство профинансирует строительство газовоза для "Арктик СПГ 2"
Правительство профинансирует строительство газовоза для "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 12.12.2021
Правительство профинансирует строительство газовоза для "Арктик СПГ 2"
Правительство России выделило более 890 миллионов рублей на строительство газовоза для проекта "Арктик СПГ 2" и на поддержку льготного лизинга гражданских... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:10
2021-12-12T11:10
экономика
правительство рф
россия
арктик спг - 2
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 890 миллионов рублей на строительство газовоза для проекта "Арктик СПГ 2" и на поддержку льготного лизинга гражданских судов, сообщили в пресс-службе кабмина.Уточняется, что субсидия будет предоставлена в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Вопросы о выделении финансирования были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 8 декабря.
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экономика, правительство рф, россия, арктик спг - 2
11:10 12.12.2021
 
Правительство профинансирует строительство газовоза для "Арктик СПГ 2"

Правительство выделило более 890 миллионов рублей для проекта "Арктик СПГ 2"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочие в цехе сборки палубных секций на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
Рабочие в цехе сборки палубных секций на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 890 миллионов рублей на строительство газовоза для проекта "Арктик СПГ 2" и на поддержку льготного лизинга гражданских судов, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Более 890 млн рублей будет направлено из резервного фонда на завершение второго этапа строительства судна-газовоза для проекта "Арктик СПГ 2". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что субсидия будет предоставлена в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Вопросы о выделении финансирования были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 8 декабря.
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ЭкономикаПравительство РФРоссияАрктик СПГ - 2
 
 
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