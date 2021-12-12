https://ria.ru/20211212/pravitelstvo-1763327284.html

Правительство профинансирует строительство газовоза для "Арктик СПГ 2"

Правительство профинансирует строительство газовоза для "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 12.12.2021

Правительство профинансирует строительство газовоза для "Арктик СПГ 2"

Правительство России выделило более 890 миллионов рублей на строительство газовоза для проекта "Арктик СПГ 2" и на поддержку льготного лизинга гражданских... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:10

2021-12-12T11:10

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экономика

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россия

арктик спг - 2

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 890 миллионов рублей на строительство газовоза для проекта "Арктик СПГ 2" и на поддержку льготного лизинга гражданских судов, сообщили в пресс-службе кабмина.Уточняется, что субсидия будет предоставлена в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Вопросы о выделении финансирования были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 8 декабря.

https://ria.ru/20211202/novatek-1761922679.html

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экономика, правительство рф, россия, арктик спг - 2