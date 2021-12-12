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На рязанском заводе произошел пожар
На рязанском заводе произошел пожар - РИА Новости, 12.12.2021
На рязанском заводе произошел пожар
Пожар произошел на рязанском заводе, возгорание зафиксировали в раздевалке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T12:07
2021-12-12T12:07
2021-12-12T12:07
происшествия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Пожар произошел на рязанском заводе, возгорание зафиксировали в раздевалке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Рязанской области."В 09.40 поступило сообщение о загорании в раздевалке. Завод на ул. Промышленная, 5", - сообщили в ГУ МЧС.В спасательном ведомстве уточнили, что пострадавших нет, в 10.12 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 10.20 ликвидирован.По данным местных СМИ, пожар произошел на территории завода "Тяжпрессмаш".
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На рязанском заводе произошел пожар
Пожар на площади сто "квадратов" произошел на территории рязанского завода "Тяжпрессмаш"