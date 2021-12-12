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На рязанском заводе произошел пожар

На рязанском заводе произошел пожар - РИА Новости, 12.12.2021

На рязанском заводе произошел пожар

Пожар произошел на рязанском заводе, возгорание зафиксировали в раздевалке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:07

2021-12-12T12:07

2021-12-12T12:07

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Пожар произошел на рязанском заводе, возгорание зафиксировали в раздевалке, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Рязанской области."В 09.40 поступило сообщение о загорании в раздевалке. Завод на ул. Промышленная, 5", - сообщили в ГУ МЧС.В спасательном ведомстве уточнили, что пострадавших нет, в 10.12 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 10.20 ликвидирован.По данным местных СМИ, пожар произошел на территории завода "Тяжпрессмаш".

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)