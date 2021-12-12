Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Конституции
Президент Абхазии Бжания и глава Южной Осетии Бибилов поздравили Путина с Днем Конституции
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления
СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 12 дек - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента России Владимира Путина с Днём Конституции, сообщают пресс-службы глав республик.
День Конституции РФ ежегодно отмечается 12 декабря. Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.
"Позвольте выразить Вам свое уважение и направить поздравление по случаю государственного праздника – Дня Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года занимает особое место в современной истории России, ознаменовав собой новый этап в жизни государства", - говорится в поздравительной телеграмме Бжании.
Абхазский президент подчеркнул, что конституция России является прочным фундаментом успешного развития страны, содержащей в себе важнейшие нравственные ориентиры, провозгласив человека, его права и свободы высшей ценностью.
"Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в основной документ в 2020 году подтверждает высокое доверие и народную поддержку проводимого Вами, уважаемый Владимир Владимирович, курса", - отмечается в тексте.
В поздравлении главы Южной Осетии говорится о том, что в условиях сложившейся непростой обстановки на мировой политической арене, необходимо помнить, что только бережное отношение к своим правам и обязанностям могут помочь в приумножении могущества и величия России.
"Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично направляю Вам искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня Конституции Российской Федерации", - говорится в поздравлении.
Бибилов выразил уверенность в том, что союзнические югоосетино-российские отношения, основанные на многовековой дружбе, будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться во имя лучшего будущего двух народов.
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