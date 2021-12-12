https://ria.ru/20211212/pozdravlenie-1763335272.html

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Конституции

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2021

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Конституции

Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента России Владимира Путина с Днём Конституции, сообщают пресс-службы глав... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:51

2021-12-12T12:51

2021-12-12T12:51

в мире

южная осетия

абхазия

владимир путин

аслан бжания

анатолий бибилов

россия

день конституции в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737422260_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_5a72a186b98165c639d2169ee017160e.jpg

СУХУМ/ЦХИНВАЛ, 12 дек - РИА Новости. Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов поздравили президента России Владимира Путина с Днём Конституции, сообщают пресс-службы глав республик.День Конституции РФ ежегодно отмечается 12 декабря. Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.Абхазский президент подчеркнул, что конституция России является прочным фундаментом успешного развития страны, содержащей в себе важнейшие нравственные ориентиры, провозгласив человека, его права и свободы высшей ценностью. "Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в основной документ в 2020 году подтверждает высокое доверие и народную поддержку проводимого Вами, уважаемый Владимир Владимирович, курса", - отмечается в тексте.В поздравлении главы Южной Осетии говорится о том, что в условиях сложившейся непростой обстановки на мировой политической арене, необходимо помнить, что только бережное отношение к своим правам и обязанностям могут помочь в приумножении могущества и величия России.Бибилов выразил уверенность в том, что союзнические югоосетино-российские отношения, основанные на многовековой дружбе, будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться во имя лучшего будущего двух народов.

https://ria.ru/20211212/konstitutsiya-1763080637.html

южная осетия

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная осетия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, анатолий бибилов, россия, день конституции в россии