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Синоптик заявил о редкой изморози в Москве
Синоптик заявил о редкой изморози в Москве - РИА Новости, 12.12.2021
Синоптик заявил о редкой изморози в Москве
Редкая изморозь наблюдается в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.12.2021
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общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Редкая изморозь наблюдается в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве в условиях мороза - минус 13, высокой относительно влажности воздуха - 90% и слабого ветра - 1 м/с наблюдается удивительно красивый и довольно редкий для Центральной России - не чаще 1-2 раз в месяц - вариант осадков, как изморозь. Деревья в парках Москвы покрылись "серебром", - рассказал Тишковец.По его словам, изморозь – это вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев и кустарников, проводах), образующиеся в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлаждённого тумана (дымки) при температуре воздуха ниже минус 10. Отложение изморози происходит чаще всего в течение нескольких часов ночью и утром, а днём она постепенно осыпается под воздействием солнечных лучей, однако в облачную погоду и в тени может сохраняться в течение всего дня."Изморозь – это красивое, но опасное атмосферное явление и может быть сильной, полностью покрывая деревья и линии электропередач. Чаще всего слои первой изморози не превышают по толщине 1 см, но кристаллы могут нарастать, образуя внушительную бахрому до 1 метра в длину. В регионах с суровыми климатическими условиями именно это явление нередко становится причиной аварий. Данная проблема особенно актуальна для Сибири, где кристаллический лед повреждает коммуникации, линии электропередач", - сказал Тишковец, добавив, что пейзаж похож на сказочный.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
11:12 12.12.2021
 
Синоптик заявил о редкой изморози в Москве

Синоптик Тишковец: в Москве наблюдается такой редкий вид осадков, как изморозь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина на Красной площади в Москве во время снегопада
Женщина на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Редкая изморозь наблюдается в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве в условиях мороза - минус 13, высокой относительно влажности воздуха - 90% и слабого ветра - 1 м/с наблюдается удивительно красивый и довольно редкий для Центральной России - не чаще 1-2 раз в месяц - вариант осадков, как изморозь. Деревья в парках Москвы покрылись "серебром", - рассказал Тишковец.
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По его словам, изморозь – это вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев и кустарников, проводах), образующиеся в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлаждённого тумана (дымки) при температуре воздуха ниже минус 10. Отложение изморози происходит чаще всего в течение нескольких часов ночью и утром, а днём она постепенно осыпается под воздействием солнечных лучей, однако в облачную погоду и в тени может сохраняться в течение всего дня.
"Изморозь – это красивое, но опасное атмосферное явление и может быть сильной, полностью покрывая деревья и линии электропередач. Чаще всего слои первой изморози не превышают по толщине 1 см, но кристаллы могут нарастать, образуя внушительную бахрому до 1 метра в длину. В регионах с суровыми климатическими условиями именно это явление нередко становится причиной аварий. Данная проблема особенно актуальна для Сибири, где кристаллический лед повреждает коммуникации, линии электропередач", - сказал Тишковец, добавив, что пейзаж похож на сказочный.
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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