https://ria.ru/20211212/pogoda-1763323270.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 12.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, дымка и до минус 4 градусов ожидается в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:46
2021-12-12T09:46
2021-12-12T09:46
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Облачная погода, дымка и до минус 4 градусов ожидается в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чего существенные осадки маловероятны. Южные ветры принесут порцию тепла, благодаря чему температурный фон вернётся в климатическое русло. Но из-за инверсии, когда атмосфера переворачивается с ног на голову, небо будет закрыто плотными слоистыми облаками, и плюс у нас происходит адвекция тепла на заснеженную поверхность, а это вызывает конденсацию водяного пара и ухудшение видимости с точки зрения образования дымок, даже густых дымок, ухудшающих видимость до нескольких километров. Поэтому ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков, дымка, температура воздуха в Москве повысится до минус 2-4, в Подмосковье минус 1-6", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 756 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/pogoda-1763121720.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в воскресенье в Москве ожидается до минус четырех градусов