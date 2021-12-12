https://ria.ru/20211212/pogoda-1763323270.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 12.12.2021

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, дымка и до минус 4 градусов ожидается в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T09:46

2021-12-12T09:46

2021-12-12T09:46

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Облачная погода, дымка и до минус 4 градусов ожидается в воскресенье в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чего существенные осадки маловероятны. Южные ветры принесут порцию тепла, благодаря чему температурный фон вернётся в климатическое русло. Но из-за инверсии, когда атмосфера переворачивается с ног на голову, небо будет закрыто плотными слоистыми облаками, и плюс у нас происходит адвекция тепла на заснеженную поверхность, а это вызывает конденсацию водяного пара и ухудшение видимости с точки зрения образования дымок, даже густых дымок, ухудшающих видимость до нескольких километров. Поэтому ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков, дымка, температура воздуха в Москве повысится до минус 2-4, в Подмосковье минус 1-6", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/pogoda-1763121720.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец