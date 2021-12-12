https://ria.ru/20211212/parikmakherskie-1763327574.html

Испанский журналист пожаловался на слишком мужские парикмахерские в России

Испанский журналист пожаловался на слишком мужские парикмахерские в России - РИА Новости, 12.12.2021

Испанский журналист пожаловался на слишком мужские парикмахерские в России

Испанский журналист Хавьер Колас неодобрительно отозвался о российских мужских парикмахерских, которые "трещат от тестостерона". Своим мнением он поделился в... РИА Новости, 12.12.2021

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Испанский журналист Хавьер Колас неодобрительно отозвался о российских мужских парикмахерских, которые "трещат от тестостерона". Своим мнением он поделился в статье для El Mundo.Россияне придают большое значение маскулинности, поэтому забота мужчины о своем внешнем виде считается скорее табу, пишет Колас.По словам автора, в московских салонах он встречал боксерские груши, флаконы в форме бутылки виски, с фотографиями суровых бородачей, в виде авиационных шлемов и татуировки в стиле "сделано в Магадане".Он удивился, зачем эти атрибуты должны присутствовать в парикмахерских, предположив, что они помогают российским мужчинам чувствовать себя мужественными, даже "отстригая челочку".

https://ria.ru/20210313/sladkoe-1601037751.html

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