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На Украине обвинили Меркель в блокировании поставок "смертоносного оружия"
На Украине обвинили Меркель в блокировании поставок "смертоносного оружия" - РИА Новости, 12.12.2021
На Украине обвинили Меркель в блокировании поставок "смертоносного оружия"
Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T21:09
2021-12-12T21:09
2021-12-12T21:09
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО, при этом позиция нового правительства канцлера Олафа Шольца по этому вопросу еще не ясна.По словам Резникова, который дал интервью газете Financial Times, Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием.Глава МО утверждает, что Украина будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например с США, Британией, Литвой и Францией.Согласно изданию, позиция нового правительства Германии под руководством канцлера Олафа Шольца по поводу предоставления Украине оружия еще не ясна.
https://ria.ru/20211211/melnik-1763304284.html
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в мире, украина, берлин (город), сша, ангела меркель, нато, олаф шольц, алексей резников
На Украине обвинили Меркель в блокировании поставок "смертоносного оружия"
FT: глава Минобороны Украины Резников обвинил Меркель в блокировании поставок вооружений