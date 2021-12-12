https://ria.ru/20211212/oruzhie-1763335721.html

Китай рассказал о еще одном американском "оружии массового уничтожения"

Китай рассказал о еще одном американском "оружии массового уничтожения" - РИА Новости, 12.12.2021

Китай рассказал о еще одном американском "оружии массового уничтожения"

США используют так называемую демократию в качестве оружия массового поражения, с которым лезут в другие страны и разрушают их, считает представитель МИД Китая, РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:58

2021-12-12T12:58

2021-12-12T14:35

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. США используют так называемую демократию в качестве оружия массового поражения, с которым лезут в другие страны и разрушают их, считает представитель МИД Китая, слова которого приводит газета Die Welt.Речь идет о так называемом "Саммите за демократию", который прошел на этой неделе. На встречу в виртуальном формате, организованную по инициативе президента США Джо Байдена, пригласили более чем сто стран, но Россия и Китай приглашения не получили. Москва и Пекин раскритиковали мероприятие еще до его начала, назвав американскую демократию "провальной и коррумпированной". Как отметили в российском МИД, попытки Вашингтона определять, кто демократическая страна, а кто нет, выглядят жалко и цинично, особенно на фоне явных проблем с правами человека на Западе.

https://ria.ru/20211022/demokratiya-1755652837.html

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в мире, сша, китай, мид кнр, россия