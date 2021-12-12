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В Совбезе раскрыли суть обязательств стран-участниц "саммита демократий"

В Совбезе раскрыли суть обязательств стран-участниц "саммита демократий" - РИА Новости, 12.12.2021

В Совбезе раскрыли суть обязательств стран-участниц "саммита демократий"

Обязательства стран-участниц прошедшего "Саммита за демократию" будут направлены на облегчение вмешательства США во внутренние дела других стран, заявил первый... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:17

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Обязательства стран-участниц прошедшего "Саммита за демократию" будут направлены на облегчение вмешательства США во внутренние дела других стран, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.В интервью "Российской газете" Аверьянов рассказал, что США избирательно подошли к приглашению стран на саммит.На вопрос, с чем это связано, Аверьянов ответил: "Очевидно, это будут обязательства, направленные на облегчение американского вмешательства во внутренние дела".Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе. Целью саммита она назвала противостояние Запада независимым странам и подрыв роли ООН.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затея саммита демократий вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества. Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что значение мероприятия переоценено и о нем со временем забудут. По его словам, США не удастся сломить решимость России защищать свои ценности, суверенитет и обеспечивать безопасность.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.

https://ria.ru/20211211/ssha-1763260244.html

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