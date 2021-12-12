https://ria.ru/20211212/novikova-1763112235.html

Биография Клары Новиковой

Биография Клары Новиковой - РИА Новости, 12.12.2021

Биография Клары Новиковой

Советская и российская артистка эстрады Клара Борисовна Новикова (в девичестве Герцер) родилась 12 декабря 1946 года в Киеве (Украина). Отец был директором... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T04:21

2021-12-12T04:21

2021-12-12T04:21

справки

киев

россия

клара новикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763113885_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_e0f29124f66d80b078aad19b28c487de.jpg

Советская и российская артистка эстрады Клара Борисовна Новикова (в девичестве Герцер) родилась 12 декабря 1946 года в Киеве (Украина). Отец был директором обувного магазина, фронтовиком, мать – домохозяйкой. В школе посещала драматический кружок. Окончила Киевскую студию эстрадно-циркового искусства. В последующем – Государственный институт театрального искусства в Москве (ГИТИС).В 1974 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, председателем жюри которого был Аркадий Райкин.В 1976 году Клара Новикова стала артисткой Москонцерта.С 1992 года – актриса Московского театра эстрадных миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. В этом же году она получила профессиональную премию "Золотой Остап" на Международном фестивале сатиры и юмора в Санкт-Петербурге.Клара Новикова создала на эстраде сотни образов, самый известный из которых "Тетя Соня". Создатель образа, автор первого монолога Тети Сони – Марьян Беленький. Впоследствии монологи тети Сони писали другие авторы.Артистка стала постоянным участником популярной юмористической телепередачи "Аншлаг".Клара Новикова сотрудничала с израильским театром "Гешер". Дебютировала в постановке "Поздняя любовь", созданной по мотивам произведений Исаака Башевиса-Зингера. Премьера спектакля прошла в Тель-Авиве в 2006 году, позже спектакль, как международный театральный проект, неоднократно показывался в России, Германии. Японии, Китае и США.Клара Новикова снималась в кино. В комедии "Вы будете смеяться" (1999) она сыграла несколько главных героинь. В "Снежной королеве" Новикова перевоплотилась в ворону Клару. В фильме "Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика" ее партнерами стали Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Дмитрий Нагиев, Татьяна Васильева. В 2005 году она снялась в фильме "Королева бензоколонки 2".Клара Новикова пробовала себя в качестве певицы. Исполняла популярные песни "Пусть музыка звучит", "Желаю вам любви", "Эта жизнь", "Зеркала". С группой "Дискомафия" актриса исполняла известный хит "Раз на раз".Была ведущей программы на телеканале Россия "Что хочет женщина".В 2001 году вышел автобиографический роман Клары Новиковой "Моя история".Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Народная артистка России (1997). Артистка дважды была замужем. Второй муж – журналист Юрий Зерчанинов, заведующий отделом публицистики журнала "Юность" – скончался в 2009 году. От второго брака есть дочь Мария, театральный критик. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, киев, россия, клара новикова