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В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода
В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода - РИА Новости, 12.12.2021
В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода
Три человека пострадали при возгорании в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске, сообщили РИА... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T21:26
2021-12-12T21:26
2021-12-12T21:26
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КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при возгорании в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Норильский никель"."В 13.45 (9.45 мск) в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода произошла серия хлопков внутри вытяжного шкафа. <…> По предварительным данным, пострадало три человека", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что в 15.23 (11.23) в воскресенье возгорание было потушено на площади 10 квадратных метров, а пострадавшие направлены в больницу Оганера. В компании пояснили, что у пострадавших легкие повреждения. Были эвакуированы все сотрудники из здания. Для расследования причин произошедшего создана комиссия.
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происшествия, норильск, россия
В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода
В Норильске три человека пострадали при возгорании в лаборатории металлургического завода