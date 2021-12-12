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В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода
В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода - РИА Новости, 12.12.2021
В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода
Три человека пострадали при возгорании в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске, сообщили РИА... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T21:26
2021-12-12T21:26
происшествия
норильск
россия
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КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при возгорании в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Норильский никель"."В 13.45 (9.45 мск) в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода произошла серия хлопков внутри вытяжного шкафа. &lt;…&gt; По предварительным данным, пострадало три человека", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что в 15.23 (11.23) в воскресенье возгорание было потушено на площади 10 квадратных метров, а пострадавшие направлены в больницу Оганера. В компании пояснили, что у пострадавших легкие повреждения. Были эвакуированы все сотрудники из здания. Для расследования причин произошедшего создана комиссия.
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происшествия, норильск, россия
21:26 12.12.2021
 
В Норильске загорелась лаборатория металлургического завода

В Норильске три человека пострадали при возгорании в лаборатории металлургического завода

© РИА Новости / Александр КряжевПожарная машина едет к шахте "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Пожарная машина едет к шахте Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при возгорании в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Норильский никель".
"В 13.45 (9.45 мск) в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода произошла серия хлопков внутри вытяжного шкафа. <…> По предварительным данным, пострадало три человека", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в 15.23 (11.23) в воскресенье возгорание было потушено на площади 10 квадратных метров, а пострадавшие направлены в больницу Оганера. В компании пояснили, что у пострадавших легкие повреждения. Были эвакуированы все сотрудники из здания. Для расследования причин произошедшего создана комиссия.
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