https://ria.ru/20211212/neytralitet-1763134947.html

Международный день нейтралитета

Международный день нейтралитета - РИА Новости, 12.12.2021

Международный день нейтралитета

Ежегодно 12 декабря в мире отмечается Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality). С инициативой о провозглашении Международного дня... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T01:37

2021-12-12T01:37

2021-12-12T01:37

в мире

справки

международный день нейтралитета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_433:649:2567:1850_1920x0_80_0_0_190bac77b8d62b1f336d2300fee3652d.jpg

Ежегодно 12 декабря в мире отмечается Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality). С инициативой о провозглашении Международного дня нейтралитета в декабре 2015 года выступили участники международной конференции в Ашхабаде, которая была приурочена к 20-летию нейтралитета Туркмении.На ней был принят Ашхабадский итоговый документ, в котором утверждалось, что "политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами-членами ООН, содействует укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира". Принимая во внимание Ашхабадский итоговый документ, 2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, провозгласившую 12 декабря Международным днем нейтралитета. Именно в этот день в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН по предложению Туркмении приняла резолюцию о постоянном нейтралитете этой страны.Нейтралитет – правовой статус государства, при котором оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный военный конфликт. В современной праве различают вооруженный нейтралитет, нейтралитет в вооруженном конфликте и постоянный нейтралитет.Вооруженный нейтралитет – состояние готовности нейтральной державы или группы нейтральных держав защищать свою морскую торговлю от воюющих на море государств при помощи вооруженных сил. Впервые принцип вооруженного нейтралитета был выдвинут Российской империей в период борьбы североамериканских колоний Великобритании за свою независимость. Россия выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете (1780) в адрес Великобритании, Франции и Испании, в которой заявила о своих целях – защите торговли от насильственных действий британского флота в этой войне.Нейтралитет в вооруженном конфликте – правовое положение государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим сторонам.Согласно Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны (1907), территория нейтральных держав неприкосновенна. Воюющим воспрещается: проводить через территорию нейтральной державы войска или обозы с военными или съестными припасами, устраивать на территории нейтральной державы станции беспроволочного телеграфа или приспособления, предназначенные служить средством сообщения с воюющими как на море, так и на суше; пользоваться сооружением подобного рода, установленным ими перед войной на территории нейтральной державы в целях исключительно военных и не открытым для надобностей общего пользования; на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки.Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны (1907) обязывает воюющих уважать верховные права нейтральных держав и воздерживаться на нейтральной территории или в нейтральных водах от всяких действий, которые составили бы со стороны держав, которые их допускают, несоблюдение их нейтралитета. Воспрещаются всякие враждебные действия, включая захват и осуществление права осмотра гражданских судов, совершаемые военными судами воюющих держав. Воспрещается воюющим создавать из нейтральных портов и вод базу морских операций против своих неприятелей. Нейтральное государство может разрешить перевозку по своей территории раненых и больных, принадлежащих к воюющим армиям, при условии, чтобы везущие их поезда не перевозили ни войск, ни военных припасов. В этом случае нейтральное государство обязано принять необходимые меры предосторожности и надзора.Постоянный нейтралитет – международно-правовой статус государства, в соответствии с которым оно обязано в случае войны не вступать в нее на стороне какого-либо воюющего государства и не оказывать воюющим непосредственную военную помощь. Постоянно нейтральные государства не принимают участия в военно-политических союзах, отказываются от размещения на своей территории иностранных военных баз, выступают против оружия массового поражения, не вмешиваются во внутренние дела других государств и т. д. Статус постоянного нейтралитета не лишает государства права на самооборону.В XXI веке в той или иной форме нейтральными странами себя называют Швейцария, Австрия, Ирландия, Швеция, Финляндия, Камбоджа, Лаос, Мальта, Туркмения. Политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами-членами ООН, основывается на инструментах превентивной дипломатии: это раннее предупреждение и предотвращение конфликтов, посредничество, миссии по установлению фактов, переговоры, услуги специальных посланников, неофициальные консультации, миротворчество и деятельность в области развития.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, международный день нейтралитета