Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/neytralitet-1763134947.html
Международный день нейтралитета
Международный день нейтралитета - РИА Новости, 12.12.2021
Международный день нейтралитета
Ежегодно 12 декабря в мире отмечается Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality). С инициативой о провозглашении Международного дня... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T01:37
2021-12-12T01:37
в мире
справки
международный день нейтралитета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_433:649:2567:1850_1920x0_80_0_0_190bac77b8d62b1f336d2300fee3652d.jpg
Ежегодно 12 декабря в мире отмечается Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality). С инициативой о провозглашении Международного дня нейтралитета в декабре 2015 года выступили участники международной конференции в Ашхабаде, которая была приурочена к 20-летию нейтралитета Туркмении.На ней был принят Ашхабадский итоговый документ, в котором утверждалось, что "политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами-членами ООН, содействует укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира". Принимая во внимание Ашхабадский итоговый документ, 2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, провозгласившую 12 декабря Международным днем нейтралитета. Именно в этот день в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН по предложению Туркмении приняла резолюцию о постоянном нейтралитете этой страны.Нейтралитет – правовой статус государства, при котором оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный военный конфликт. В современной праве различают вооруженный нейтралитет, нейтралитет в вооруженном конфликте и постоянный нейтралитет.Вооруженный нейтралитет – состояние готовности нейтральной державы или группы нейтральных держав защищать свою морскую торговлю от воюющих на море государств при помощи вооруженных сил. Впервые принцип вооруженного нейтралитета был выдвинут Российской империей в период борьбы североамериканских колоний Великобритании за свою независимость. Россия выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете (1780) в адрес Великобритании, Франции и Испании, в которой заявила о своих целях – защите торговли от насильственных действий британского флота в этой войне.Нейтралитет в вооруженном конфликте – правовое положение государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим сторонам.Согласно Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны (1907), территория нейтральных держав неприкосновенна. Воюющим воспрещается: проводить через территорию нейтральной державы войска или обозы с военными или съестными припасами, устраивать на территории нейтральной державы станции беспроволочного телеграфа или приспособления, предназначенные служить средством сообщения с воюющими как на море, так и на суше; пользоваться сооружением подобного рода, установленным ими перед войной на территории нейтральной державы в целях исключительно военных и не открытым для надобностей общего пользования; на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки.Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны (1907) обязывает воюющих уважать верховные права нейтральных держав и воздерживаться на нейтральной территории или в нейтральных водах от всяких действий, которые составили бы со стороны держав, которые их допускают, несоблюдение их нейтралитета. Воспрещаются всякие враждебные действия, включая захват и осуществление права осмотра гражданских судов, совершаемые военными судами воюющих держав. Воспрещается воюющим создавать из нейтральных портов и вод базу морских операций против своих неприятелей. Нейтральное государство может разрешить перевозку по своей территории раненых и больных, принадлежащих к воюющим армиям, при условии, чтобы везущие их поезда не перевозили ни войск, ни военных припасов. В этом случае нейтральное государство обязано принять необходимые меры предосторожности и надзора.Постоянный нейтралитет – международно-правовой статус государства, в соответствии с которым оно обязано в случае войны не вступать в нее на стороне какого-либо воюющего государства и не оказывать воюющим непосредственную военную помощь. Постоянно нейтральные государства не принимают участия в военно-политических союзах, отказываются от размещения на своей территории иностранных военных баз, выступают против оружия массового поражения, не вмешиваются во внутренние дела других государств и т. д. Статус постоянного нейтралитета не лишает государства права на самооборону.В XXI веке в той или иной форме нейтральными странами себя называют Швейцария, Австрия, Ирландия, Швеция, Финляндия, Камбоджа, Лаос, Мальта, Туркмения. Политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами-членами ООН, основывается на инструментах превентивной дипломатии: это раннее предупреждение и предотвращение конфликтов, посредничество, миссии по установлению фактов, переговоры, услуги специальных посланников, неофициальные консультации, миротворчество и деятельность в области развития.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_88e3f76729c0a67e419ba0070b01e626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, международный день нейтралитета
01:37 12.12.2021
 

Международный день нейтралитета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Ежегодно 12 декабря в мире отмечается Международный день нейтралитета (International Day of Neutrality). С инициативой о провозглашении Международного дня нейтралитета в декабре 2015 года выступили участники международной конференции в Ашхабаде, которая была приурочена к 20-летию нейтралитета Туркмении.
На ней был принят Ашхабадский итоговый документ, в котором утверждалось, что "политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами-членами ООН, содействует укреплению международного мира и безопасности в соответствующих регионах и на глобальном уровне и играет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира".
Принимая во внимание Ашхабадский итоговый документ, 2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, провозгласившую 12 декабря Международным днем нейтралитета. Именно в этот день в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН по предложению Туркмении приняла резолюцию о постоянном нейтралитете этой страны.
Нейтралитет – правовой статус государства, при котором оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный военный конфликт. В современной праве различают вооруженный нейтралитет, нейтралитет в вооруженном конфликте и постоянный нейтралитет.
Вооруженный нейтралитет – состояние готовности нейтральной державы или группы нейтральных держав защищать свою морскую торговлю от воюющих на море государств при помощи вооруженных сил. Впервые принцип вооруженного нейтралитета был выдвинут Российской империей в период борьбы североамериканских колоний Великобритании за свою независимость. Россия выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете (1780) в адрес Великобритании, Франции и Испании, в которой заявила о своих целях – защите торговли от насильственных действий британского флота в этой войне.
Нейтралитет в вооруженном конфликте – правовое положение государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим сторонам.
Согласно Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны (1907), территория нейтральных держав неприкосновенна. Воюющим воспрещается: проводить через территорию нейтральной державы войска или обозы с военными или съестными припасами, устраивать на территории нейтральной державы станции беспроволочного телеграфа или приспособления, предназначенные служить средством сообщения с воюющими как на море, так и на суше; пользоваться сооружением подобного рода, установленным ими перед войной на территории нейтральной державы в целях исключительно военных и не открытым для надобностей общего пользования; на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки.
Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны (1907)
обязывает воюющих уважать верховные права нейтральных держав и воздерживаться на нейтральной территории или в нейтральных водах от всяких действий, которые составили бы со стороны держав, которые их допускают, несоблюдение их нейтралитета. Воспрещаются всякие враждебные действия, включая захват и осуществление права осмотра гражданских судов, совершаемые военными судами воюющих держав. Воспрещается воюющим создавать из нейтральных портов и вод базу морских операций против своих неприятелей. Нейтральное государство может разрешить перевозку по своей территории раненых и больных, принадлежащих к воюющим армиям, при условии, чтобы везущие их поезда не перевозили ни войск, ни военных припасов. В этом случае нейтральное государство обязано принять необходимые меры предосторожности и надзора.
Постоянный нейтралитет – международно-правовой статус государства, в соответствии с которым оно обязано в случае войны не вступать в нее на стороне какого-либо воюющего государства и не оказывать воюющим непосредственную военную помощь. Постоянно нейтральные государства не принимают участия в военно-политических союзах, отказываются от размещения на своей территории иностранных военных баз, выступают против оружия массового поражения, не вмешиваются во внутренние дела других государств и т. д. Статус постоянного нейтралитета не лишает государства права на самооборону.
В XXI веке в той или иной форме нейтральными странами себя называют Швейцария, Австрия, Ирландия, Швеция, Финляндия, Камбоджа, Лаос, Мальта, Туркмения.
Политика нейтралитета, провозглашаемая и проводимая государствами-членами ООН, основывается на инструментах превентивной дипломатии: это раннее предупреждение и предотвращение конфликтов, посредничество, миссии по установлению фактов, переговоры, услуги специальных посланников, неофициальные консультации, миротворчество и деятельность в области развития.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный день нейтралитета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции
10:08Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад
09:58В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
09:51В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммом
09:46Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:35В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
09:22Американская теннисистка возмутилась проведением Олимпиад в России и Китае
09:21В Туве на руднике погиб рабочий
09:11Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП
09:01В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах
08:57Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу
08:51Эксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накоплений
08:38Россиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулах
08:23Железнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабря
08:16В Приднестровье началось голосование на выборах главы республики
07:10Названы самые популярные схемы обмана страховщиков
05:31Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов
05:05Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
04:27FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии
03:26Кинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собака
Лента новостейМолния
Матвиенко поздравила россиян с Днем КонституцииРоссиянам рассказали, как правильно выбрать вклад В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммомМосквичам рассказали о погоде в воскресенье В Оренбургской области пять человек отравились угарным газомАмериканская теннисистка возмутилась проведением Олимпиад в России и КитаеВ Туве на руднике погиб рабочийВо Владимирской области пять человек погибли в ДТПВ Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходахБайден пригрозил России отправкой войск в Восточную ЕвропуЭксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накопленийРоссиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулахЖелезнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабряВ Приднестровье началось голосование на выборах главы республикиНазваны самые популярные схемы обмана страховщиковПосольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами урагановВрач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД ГерманииКинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собака