В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО
В Госдуме назвали детскими страшилками слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации
© AP Photo / Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал детскими страшилками заявления президента США Джо Байдена о возможности отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы.
"Байден ведет себя как капризный ребенок в песочнице. Его детские страшилки не делают ему чести. Россия уже давно ясно дала всем понять, что является миролюбивой страной, которая ни на кого не собирается нападать, чего не скажешь о США. Запугивания американского президента нас мало интересуют", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, Россия не допустит провокаций и создания точек напряжения у своих границ и посягательств на свои территории.
"Все безобразные выходки у наших границ будут сразу пресекаться. Россия способна за себя постоять и достойно ответить на все выпады", - сказал депутат.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.
Президент РФ на переговорах в закрытом режиме 7 декабря сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.