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В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО
В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО - РИА Новости, 12.12.2021
В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал детскими страшилками заявления президента США Джо Байдена о возможности отправить в... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:42
2021-12-12T14:42
сша
республика крым
москва
владимир путин
джо байден
нато
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал детскими страшилками заявления президента США Джо Байдена о возможности отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы.Байден, как сообщил ранее Белый дом, отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Байден убежден, что такие шаги не только окажут влияние на Москву, но и изменят отношение к ней со стороны других стран.При этом, по его словам, Россия не допустит провокаций и создания точек напряжения у своих границ и посягательств на свои территории."Все безобразные выходки у наших границ будут сразу пресекаться. Россия способна за себя постоять и достойно ответить на все выпады", - сказал депутат.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.Президент РФ на переговорах в закрытом режиме 7 декабря сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html
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сша, республика крым, москва, владимир путин, джо байден, нато, госдума рф, михаил шеремет, россия
14:42 12.12.2021
 
В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО

В Госдуме назвали детскими страшилками слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации
Президент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал детскими страшилками заявления президента США Джо Байдена о возможности отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы.
Байден, как сообщил ранее Белый дом, отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Байден убежден, что такие шаги не только окажут влияние на Москву, но и изменят отношение к ней со стороны других стран.
"Байден ведет себя как капризный ребенок в песочнице. Его детские страшилки не делают ему чести. Россия уже давно ясно дала всем понять, что является миролюбивой страной, которая ни на кого не собирается нападать, чего не скажешь о США. Запугивания американского президента нас мало интересуют", - сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, Россия не допустит провокаций и создания точек напряжения у своих границ и посягательств на свои территории.
"Все безобразные выходки у наших границ будут сразу пресекаться. Россия способна за себя постоять и достойно ответить на все выпады", - сказал депутат.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
Вчера, 08:00
России — пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.
Президент РФ на переговорах в закрытом режиме 7 декабря сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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Трамп отругал Байдена за "некомпетентность" в общении с Путиным
 
СШАРеспублика КрымМоскваВладимир ПутинДжо БайденНАТОГосдума РФМихаил ШереметРоссия
 
 
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