https://ria.ru/20211212/nato-1763343270.html

В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО

В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО - РИА Новости, 12.12.2021

В Госдуме отреагировали на слова Байдена об усилении восточного фланга НАТО

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал детскими страшилками заявления президента США Джо Байдена о возможности отправить в... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:42

2021-12-12T14:42

2021-12-12T14:42

сша

республика крым

москва

владимир путин

джо байден

нато

госдума рф

михаил шеремет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754675778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5291f3ea95dda7b74c007f30ac00013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал детскими страшилками заявления президента США Джо Байдена о возможности отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы.Байден, как сообщил ранее Белый дом, отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Байден убежден, что такие шаги не только окажут влияние на Москву, но и изменят отношение к ней со стороны других стран.При этом, по его словам, Россия не допустит провокаций и создания точек напряжения у своих границ и посягательств на свои территории."Все безобразные выходки у наших границ будут сразу пресекаться. Россия способна за себя постоять и достойно ответить на все выпады", - сказал депутат.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.Президент РФ на переговорах в закрытом режиме 7 декабря сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/tramp-1763328123.html

сша

республика крым

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, республика крым, москва, владимир путин, джо байден, нато, госдума рф, михаил шеремет, россия