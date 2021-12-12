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https://ria.ru/20211212/moshenniki-1763347830.html
Как вернуть деньги, украденные в онлайн-магазине. Инструкция
Назван способ вернуть украденные через интернет-магазин деньги - РИА Новости, 12.12.2021
Как вернуть деньги, украденные в онлайн-магазине. Инструкция
Эксперты по информационной безопасности рассказали, что делать в случае кражи средств через онлайн-магазины. Об этом пишет РБК. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:32
2021-12-12T16:52
экономика
технологии
промсвязьбанк
росбанк
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты по информационной безопасности рассказали, что делать в случае кражи средств через онлайн-магазины. Об этом пишет РБК.По словам специалистов, если деньги похитили через сервисы без использования технологии 3D Secure, то клиент может их вернуть."В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис", — объяснил изданию представитель Промсвязьбанка.В этом случае банк вправе запустить процедуру чарджбэка, пояснил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Для этого покупатель должен в течение 120 дней с момента кражи подать заявку, добавил эксперт направления развития продуктов электронной коммерции международного платежного провайдера Ecommpay Артур Заремба.По словам источника РБК на рынке онлайн-торговли, некоторые торговые площадки идут навстречу и переводят обратно платеж, если мошенники получили доступ к карте без двухфакторной авторизации.Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему с использованием сайта-клона Минздрава. После перехода на него жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.
https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html
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экономика, технологии, промсвязьбанк, росбанк, россия
15:32 12.12.2021 (обновлено: 16:52 12.12.2021)
 
Назван способ вернуть украденные через интернет-магазин деньги

РБК: нужно использовать чарджбэк для возврата средств, украденных через онлайн-магазины

© Depositphotos / BelchonockДоставка из интернет-магазина
Доставка из интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Depositphotos / Belchonock
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты по информационной безопасности рассказали, что делать в случае кражи средств через онлайн-магазины. Об этом пишет РБК.
По словам специалистов, если деньги похитили через сервисы без использования технологии 3D Secure, то клиент может их вернуть.
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"В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис", — объяснил изданию представитель Промсвязьбанка.
В этом случае банк вправе запустить процедуру чарджбэка, пояснил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Для этого покупатель должен в течение 120 дней с момента кражи подать заявку, добавил эксперт направления развития продуктов электронной коммерции международного платежного провайдера Ecommpay Артур Заремба.
По словам источника РБК на рынке онлайн-торговли, некоторые торговые площадки идут навстречу и переводят обратно платеж, если мошенники получили доступ к карте без двухфакторной авторизации.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему с использованием сайта-клона Минздрава. После перехода на него жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.
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