Как вернуть деньги, украденные в онлайн-магазине. Инструкция

15:32 12.12.2021 (обновлено: 16:52 12.12.2021)
Назван способ вернуть украденные через интернет-магазин деньги
РБК: нужно использовать чарджбэк для возврата средств, украденных через онлайн-магазины
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты по информационной безопасности рассказали, что делать в случае кражи средств через онлайн-магазины. Об этом пишет РБК.
По словам специалистов, если деньги похитили через сервисы без использования технологии 3D Secure, то клиент может их вернуть.
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"В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис", — объяснил изданию представитель Промсвязьбанка.
В этом случае банк вправе запустить процедуру чарджбэка, пояснил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Для этого покупатель должен в течение 120 дней с момента кражи подать заявку, добавил эксперт направления развития продуктов электронной коммерции международного платежного провайдера Ecommpay Артур Заремба.
По словам источника РБК на рынке онлайн-торговли, некоторые торговые площадки идут навстречу и переводят обратно платеж, если мошенники получили доступ к карте без двухфакторной авторизации.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему с использованием сайта-клона Минздрава. После перехода на него жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.