https://ria.ru/20211212/moshenniki-1763317699.html

Названы самые популярные схемы обмана страховщиков

Названы самые популярные схемы обмана страховщиков - РИА Новости, 12.12.2021

Названы самые популярные схемы обмана страховщиков

Угон автомобиля под видом аренды, использование автомобилей-двойников и постановочные ДТП с грузовиками стали самыми популярными в 2021 году схемами мошенников... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T07:10

2021-12-12T07:10

2021-12-12T07:28

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Угон автомобиля под видом аренды, использование автомобилей-двойников и постановочные ДТП с грузовиками стали самыми популярными в 2021 году схемами мошенников с застрахованными автомобилями, рассказали в беседе РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".Расследование, проведенное сотрудниками департамента безопасности "Согласия", установило круг лиц, причастных к совершению кражи автомобиля. Соответствующую информацию передали в правоохранительные органы, в результате возбуждено уголовное дело. Злоумышленников задержали, а машину нашли в другом регионе и вернули страхователю. Уголовное дело находится в стадии расследования.Сотрудники департамента безопасности "Согласия" также разоблачили группу, промышлявшую инсценировкой хищения автомобилей на территории Тамбовской области. В компании по автокаско на два миллиона рублей застраховали Volkswagen Touareg. Затем человек, заключивший договор страхования, заявил о краже транспортного средства, представил документы из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела по факту хищения машины."В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen Touareg ранее участвовал в ДТП, в результате которого был разбит в "тоталь" (до состояния конструктивной гибели). При страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами. Злоумышленник застраховал его, обратился в полицию и страховую компанию и заявил о хищении. Полученная информация была направлена в правоохранительные органы Тамбова", — делятся эксперты.Автомобиль-двойник обнаружил, группу людей, причастных к попытке незаконного обогащения, задержали, а уголовное дело по статье за хищение прекратили и возбудили другое — за попытку совершения страхового мошенничества. В дальнейшем совместно с сотрудниками полиции они установили и доказали причастность к совершению преступления заявителя и других задержанных. Группу осудили за попытку совершения страхового мошенничества, уточнили в страховой компании."Согласие" выявила злоумышленника, который устраивает ДТП в Москве и Московской области. Евгений С. владеет семью авто, но только на авто одной марки и модели (Nissan Cedric), по данным ГИБДД, попадал в 168 аварий. По базе судебных дел одного из судов Москвы, с 2017 года он неоднократно подавал иски к страховым компаниям ("РЕСО-Гарантии", "Ингосстраху", "Росгосстраху", "Согласию", МАКСу и другим)", — сказали эксперты.Как уточнили собеседники агентства, злоумышленник устраивает аварии, в которых он, согласно его замыслу, выглядит пострадавшей стороной. Для этого злоумышленник выбирает преимущественно грузовые авто, водителям которых сложнее следить за "слепыми зонами". ДТП в основном происходят во время движения по круговой развязке, добавили эксперты."Ранее в столице был замечен автоподставщик на Bentley Continental, который спровоцировал порядка 60 аварий, его действиями заинтересовались правоохранительные органы", — заключили эксперты.

https://ria.ru/20211118/kasko-1759566315.html

https://ria.ru/20211011/tseny-1753659680.html

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общество, москва, авто, ск "согласие", страхование, россия