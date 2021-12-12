https://ria.ru/20211212/media-1763331813.html

Кириенко анонсировал расширение программы "Мастерская новых медиа"

Кириенко анонсировал расширение программы "Мастерская новых медиа" - РИА Новости, 12.12.2021

Кириенко анонсировал расширение программы "Мастерская новых медиа"

Возможности образовательной программы "Мастерская новых медиа" по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций будут расширяться, победители смогут... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:02

2021-12-12T12:02

2021-12-12T12:02

общество

медиа - общество

сергей кириенко

институт развития интернета

фонд президентских грантов

россия

президентский фонд культурных инициатив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756521819_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2b248490e25f13f02c8cebf6fc3c10f3.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Возможности образовательной программы "Мастерская новых медиа" по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций будут расширяться, победители смогут пройти стажировки в крупных проектах, потому что сегодня и бизнесу, и власти нужны хорошие кадры, которые умеют выстраивать коммуникацию, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече со слушателями программы, которая проходит в Мастерской управления "Сенеж".Программа по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций организована АНО "Диалог" и президентской платформой "Россия – страна возможностей" на базе ее образовательного центра –Мастерской управления "Сенеж". Мастерская ориентирована на подготовку и создание сообщества эффективных "цифровых" специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже начали обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, в том числе лауреаты проекта "ТопБЛОГ" и конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"."С нашей точки зрения все получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. Мы вам признательны за систему обратной связи – по всем лекторам и мастерам-наставникам: это вообще принцип Мастерской управления "Сенеж" – здесь оценки выставляются любому выступающему, какого бы ранга он ни был. Будем вам благодарны за любые идеи, предложения, что совершенствовать в системе отбора для тех, кто участвовал в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций", потому что он тоже постоянно будет идти, и что нужно совершенствовать и менять в системе обучения "Мастерской новых медиа", - сказал Кириенко, слова которого приводит "Россия-страна возможностей".Он добавил, что "пространство происходящих событий будет расширяться, возможности будут нарастать, и мы будем держать вас в курсе всех этих событий, чтобы была возможность определиться, куда вы хотите включиться, куда хотите попробовать пойти работать".Кириенко отметил дефицит специалистов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникации, прежде всего персонифицированные, а такие кадры востребованы и государством, и бизнесом, и общественным сектором. По его словам, для выпускников программы будет предусмотрена система стажировок, в том числе в регионах, также выпускников программы будут рекомендовать работодателям."Это Центры управления регионами АНО "Диалог", региональные администрации – если где-то вам интересны стажировки, сможем помочь. Мы готовы продолжить варианты включения в наши проекты, причем большая часть проектов не требует переезда и перехода на постоянную основу. Мы договорились, что при "Мастерской новых медиа" будет сформирован центр поддержания коммуникации и взаимодействия. Наличие такой сетки взаимодействия является важным конкурентным преимуществом, это точно работающая история. И мы в рамках сформированной сетки и системы коммуникации будем давать весь набор информации о проектах, которые идут у нас", - добавил Кириенко.Кириенко рассказал, что выпускникам программы предложат участие в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, АНО "Институт развития интернета", а также Росмолодежи. Некоторые участники Мастерской уже стали победителями грантовых конкурсов, отметил он.Пока подавать заявки на конкурсы институтов могут только юридические лица. Одна из выпускниц мастерской предложила включить в список тех, кто может получать поддержку, также самозанятых – такой статус часто имеют специалисты, работающие в медиасфере. Кириенко отметил, что вопрос будет проработан.

https://ria.ru/20210908/media-1749198046.html

https://ria.ru/20211110/onlayn-proekt-1758392754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, медиа - общество, сергей кириенко, институт развития интернета, фонд президентских грантов, россия, президентский фонд культурных инициатив