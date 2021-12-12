https://ria.ru/20211212/mchs-1763322856.html

В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом

В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 12.12.2021

В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом

УФА, 12 дек – РИА новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T09:35

2021-12-12T09:35

2021-12-12T09:35

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 дек – РИА новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по области.По данным ведомства, инцидент произошел в частном доме в селе Северное Северного района региона.В ведомстве отметили, что пожара дома не было. В причинах происшествия разбираются специалисты.

https://ria.ru/20211203/proverka-1761953416.html

оренбургская область

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2021

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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)