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В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 12.12.2021
В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
УФА, 12 дек – РИА новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:35
2021-12-12T09:35
2021-12-12T09:35
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 дек – РИА новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по области.По данным ведомства, инцидент произошел в частном доме в селе Северное Северного района региона.В ведомстве отметили, что пожара дома не было. В причинах происшествия разбираются специалисты.
https://ria.ru/20211203/proverka-1761953416.html
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области