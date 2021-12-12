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В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 12.12.2021
В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
УФА, 12 дек – РИА новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:35
2021-12-12T09:35
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 дек – РИА новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по области.По данным ведомства, инцидент произошел в частном доме в селе Северное Северного района региона.В ведомстве отметили, что пожара дома не было. В причинах происшествия разбираются специалисты.
https://ria.ru/20211203/proverka-1761953416.html
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:35 12.12.2021
 
В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом

Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 12 дек – РИА новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Оренбургской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по области.
По данным ведомства, инцидент произошел в частном доме в селе Северное Северного района региона.
"Поступило сообщение об отравлении угарным газом 5 человек, в том числе троих детей: мальчики 2007 и 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Оренбургской области.
В ведомстве отметили, что пожара дома не было. В причинах происшествия разбираются специалисты.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 09:07
В Якутии проведут проверку после отравления десяти человек угарным газом
 
ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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