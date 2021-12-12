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Японцы поняли, как снизить смертность от COVID-19

В Японии выявили связь между смертностью от COVID-19 и генетикой - РИА Новости, 12.12.2021

Японцы поняли, как снизить смертность от COVID-19

Группа ученых из японского Института физико-химических исследований выявила связь между генетикой и смертностью от COVID-19. Об этом пишет издание Japan Times. РИА Новости, 12.12.2021

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Группа ученых из японского Института физико-химических исследований выявила связь между генетикой и смертностью от COVID-19. Об этом пишет издание Japan Times.Объектом опытов стала молекула HLA-A24, которая есть у примерно 60% японцев и 10-20% европейцев. Специалисты выяснили, что содержащийся в ней компонент QYI может давать сигнал иммунной системе о наличии инородного элемента, что помогает организму лучше справляться с ним.Кроме того, эксперты обнаружили подобный механизм защиты в отношении других коронавирусных инфекций. По мнению ученых, новые данные можно использовать при создании новых препаратов от COVID-19, в том числе вакцин, для пациентов с раком и заболеваниями крови.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает пятое место в мире по смертности от COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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в мире, сша, бразилия, воз, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19