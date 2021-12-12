https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763332257.html
В Москве на аппаратах ИВЛ находится 569 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ находится 569 человек - РИА Новости, 12.12.2021
В Москве на аппаратах ИВЛ находится 569 человек
За сутки в Москве госпитализировано 714 человек с COVID, на ИВЛ находятся 569 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T12:08
2021-12-12T12:08
2021-12-12T12:08
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_0:87:3056:1807_1920x0_80_0_0_0a23b4e49fd2e4f9976b15b34897ab74.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 714 человек с COVID, на ИВЛ находятся 569 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 88 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763329693.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398291_385:0:2885:1875_1920x0_80_0_0_35f41e7ce5b5d3b2c2c78291aafb6e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве на аппаратах ИВЛ находится 569 человек
За сутки в Москве госпитализировали 714 человек с COVID-19, на ИВЛ лечатся 569 человек