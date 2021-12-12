https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763332257.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находится 569 человек

В Москве на аппаратах ИВЛ находится 569 человек - РИА Новости, 12.12.2021

В Москве на аппаратах ИВЛ находится 569 человек

За сутки в Москве госпитализировано 714 человек с COVID, на ИВЛ находятся 569 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:08

2021-12-12T12:08

2021-12-12T12:08

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 714 человек с COVID, на ИВЛ находятся 569 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 88 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763329693.html

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