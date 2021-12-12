https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763329299.html

В России за сутки выявили меньше 30 тысяч новых случаев СOVID-19

В России за сутки выявили меньше 30 тысяч новых случаев СOVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021

В России за сутки выявили меньше 30 тысяч новых случаев СOVID-19

В России впервые с 13 октября выявили за сутки менее 30 тысяч новых случаев COVID-19, но общее число инфицированных уже превысило десять миллионов, следует из... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:34

2021-12-12T11:34

2021-12-12T12:08

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России впервые с 13 октября выявили за сутки менее 30 тысяч новых случаев COVID-19, но общее число инфицированных уже превысило десять миллионов, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 929 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2306 (7,7 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 30 288 заболевших, темп прироста снизился с 0,31 до 0,30 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 016 896 человек.Умерли за день 1132 человека (днем ранее — 1171), общее число летальных исходов достигло 289 483. Выписался после лечения 31 391 человек, за все время выздоровели 8 741 355.Больше всего новых случаев в Москве — 2862 (днем ранее было 3140), Подмосковье — 2040, Санкт-Петербурге — 2012, Краснодарском крае — 736, Самарской области — 717, Пермском крае — 679, Красноярском — 678, Свердловской области — 658, Ростовской — 652, Челябинской — 622.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — пять заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 17.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19