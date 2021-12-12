https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763329193.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.12.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:35

2021-12-12T11:35

2021-12-12T12:01

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,05%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,05%; 2. Республика Алтай - 0,13%; 3. Москва, Республика Тыва - 0,14% ", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, в Калмыкии за сутки выявлено 17 новых случаев, выписаны в связи с выздоровлением 21.

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республика алтай

республика калмыкия

москва

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