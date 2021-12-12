https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763323775.html

В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19

В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021

В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19

В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T09:58

2021-12-12T09:58

2021-12-12T09:58

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В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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