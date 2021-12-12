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В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021
В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:58
2021-12-12T09:58
2021-12-12T09:58
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В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Материал дополняется
В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
В России продлили упрощенный порядок ввоза и регистрации медизделий для борьбы с COVID-19