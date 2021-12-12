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Биография Федора Конюхова

Биография Федора Конюхова - РИА Новости, 12.12.2021

Биография Федора Конюхова

Российский спортсмен и путешественник, художник и писатель, протоиерей Федор Филиппович Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово (Троицкое)... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T02:06

2021-12-12T02:06

2021-12-12T02:06

справки

федор конюхов

россия

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Российский спортсмен и путешественник, художник и писатель, протоиерей Федор Филиппович Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово (Троицкое) Приазовского района Запорожской области Украины. Окончил Одесское мореходное училище по специальности "судоводитель", Ленинградское арктическое училище по специальности "судовой механик". Выпускник Бобруйского художественного училища (ныне Бобруйский государственный колледж имени Ларина, Белоруссия). В 1970-х годах Конюхов учился в Ленинградской (Санкт-Петербургской) духовной семинарии. Проходил срочную службу на Балтийском флоте, выполнял задания командования в джунглях Вьетнама и Никарагуа. Федор Конюхов с детства проявлял стремление путешествовать. Первую экспедицию он осуществил в 15 лет – пересек Азовское море на весельной лодке. Всего совершил около 50 путешествий, в том числе четыре кругосветных плавания.Конюхов на собаках пересек Чукотку, прошел через Уссурийскую тайгу, руководил трансконтинентальными вело-и автопробегами от Находки до Москвы и Петербурга, осуществил караванную экспедицию на верблюдах по следам Великого шелкового пути, участвовал во многих международных регатах, неоднократно совершал одиночные кругосветные плавания и гонки на яхтах, осуществил ряд трансатлантических переходов на яхтах в одиночку и с экипажем и другие. Он является первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов планеты – Северного географического (три раза), Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты), Мыса Горн (полюс яхтсменов). Конюхов стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Большой Шлем Приключений" – покорить Северный полюс, Южный полюс и семь вершин мира, включая Эверест, а также программу "Семь Вершин мира" – совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента. Он пять раз проходил мыс Горн под парусом и один раз на весельной лодке. Среди последних путешествий Конюхова – тихоокеанский переход на весельной лодке от континента до континента (2013-2014), установление российского и мирового рекордов по продолжительности полета на тепловом аэростате "Бинбанк" (март 2015, январь 2016) и абсолютного мирового рекорда продолжительности полета на тепловом аэростате "Бинбанк Премиум" (февраль 2017), совместная экспедиция с Виктором Симоновым на собачьих упряжках "Онежское Поморье 2016" (февраль 2016), первый в России и второй в мире одиночный кругосветный полет на воздушном шаре (июль 2016), первый в истории океанской гребли успешный переход через Южный океан от Новой Зеландии (город Данедин) до пролива Дрейка (острова Диего-Рамирез, Чили) на весельной лодке (2018-2019). Федор Конюхов – член Российского географического общества. C 1998 года он возглавляет лабораторию дистанционного обучения в экстремальных условиях (ЛДОЭУ) Современной гуманитарной академии (Москва). 23 мая 2010 года в Запорожье епископом Запорожским и Мелитопольским Иосифом (Масленниковым) Конюхов был возведен в сан диакона в Свято-Покровском кафедральном соборе, а 19 декабря того же года рукоположен в сан священника в Свято-Никольском храме. Федор Конюхов – протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата.Свое видение мира он выражает в картинах и книгах. Конюхов написал более трех тысяч картин, является участником российских и международных художественных выставок. В 1983 году был принят в Союз художников СССР, с 1996 года состоит в секции "Графика" Московского союза художников (МСХ), с 2001 года – в секции "Скульптура" МСХ, с 2012 года – академик Академии художеств РФ (отделение графики). Конюхов – автор 26 книг, член Союза писателей РФ. Среди его произведений – "Гребец в океане", "Дорога без дна", "Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном", "Мой путь к истине", "Там, где видно бога", "Мой путь к мысу Горн". Федор Конюхов был удостоен различных наград, в том числе ордена "Дружбы народов" (1988), ордена Почета (2017), ордена великомученика Георгия Победоносца I степени Украинской православной церкви, золотой медали им. Н.И. Миклухо-Маклая Русского географического общества (2014), ордена-премии UNEP Global 500 за вклад в защиту окружающей среды, премии FAI/Breitling "Пилот Года-2016".Он является заслуженным мастером спорта СССР (1989) по спортивному туризму.Конюхов женат вторым браком, у него трое детей – два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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