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https://ria.ru/20211212/konsultatsii-1763380676.html
Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов - РИА Новости, 12.12.2021
Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
Делегации России, Китая и Ирана в австрийской столице Вене провели новый раунд консультаций по тематике Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T23:23
2021-12-12T23:27
в мире
иран
вена
михаил ульянов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
тегеран (город)
мид ирана
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Делегации России, Китая и Ирана в австрийской столице Вене провели новый раунд консультаций по тематике Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Делегации Китая, Ирана и России сегодня провели очередной раунд трехсторонних консультаций по вопросам, связанным с текущими Венскими переговорами по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.В свою очередь замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни назвал встречу "конструктивной и плодотворной". "Мы поделились идеями о том, как действовать дальше, а также скоординировали позиции по ряду вопросов. Мы продолжим интенсивное и серьезное взаимодействие, чтобы добиться хорошего соглашения", - заявил Багери Кяни в Twitter.Ранее замглавы МИД Ирана говорил, что Тегеран пока не получил никаких инициатив или предложений от других сторон на переговорах в Вене.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211210/iran-1763113639.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/iran-1762901829.html
https://ria.ru/20211208/iran-1762815764.html
иран
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в мире, иран, вена, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, тегеран (город), мид ирана
23:23 12.12.2021 (обновлено: 23:27 12.12.2021)
 
Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов

Постпред России в Вене Ульянов: делегации России, КНР и Ирана провели консультации по СВПД

© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Делегации России, Китая и Ирана в австрийской столице Вене провели новый раунд консультаций по тематике Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Делегации Китая, Ирана и России сегодня провели очередной раунд трехсторонних консультаций по вопросам, связанным с текущими Венскими переговорами по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 13:35
В США заявили, что обладают "военными вариантами" для сдерживания Ирана
В свою очередь замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни назвал встречу "конструктивной и плодотворной". "Мы поделились идеями о том, как действовать дальше, а также скоординировали позиции по ряду вопросов. Мы продолжим интенсивное и серьезное взаимодействие, чтобы добиться хорошего соглашения", - заявил Багери Кяни в Twitter.
Ранее замглавы МИД Ирана говорил, что Тегеран пока не получил никаких инициатив или предложений от других сторон на переговорах в Вене.
Антиамериканский рисунок в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 12:11В мире
Иран подготовит санкции против некоторых американцев и организаций
Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:13
Путин анонсировал визит президента Ирана в Россию
 
В миреИранВенаМихаил УльяновСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияТегеран (город)МИД Ирана
 
 
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