https://ria.ru/20211212/konsultatsii-1763380676.html

Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов

Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов - РИА Новости, 12.12.2021

Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов

Делегации России, Китая и Ирана в австрийской столице Вене провели новый раунд консультаций по тематике Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T23:23

2021-12-12T23:23

2021-12-12T23:27

в мире

иран

вена

михаил ульянов

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

тегеран (город)

мид ирана

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Делегации России, Китая и Ирана в австрийской столице Вене провели новый раунд консультаций по тематике Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Делегации Китая, Ирана и России сегодня провели очередной раунд трехсторонних консультаций по вопросам, связанным с текущими Венскими переговорами по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.В свою очередь замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни назвал встречу "конструктивной и плодотворной". "Мы поделились идеями о том, как действовать дальше, а также скоординировали позиции по ряду вопросов. Мы продолжим интенсивное и серьезное взаимодействие, чтобы добиться хорошего соглашения", - заявил Багери Кяни в Twitter.Ранее замглавы МИД Ирана говорил, что Тегеран пока не получил никаких инициатив или предложений от других сторон на переговорах в Вене.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211210/iran-1763113639.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/iran-1762901829.html

https://ria.ru/20211208/iran-1762815764.html

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в мире, иран, вена, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, тегеран (город), мид ирана