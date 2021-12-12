https://ria.ru/20211212/izbienie-1763345785.html

В Хабаровском крае девушки до смерти избили пенсионера

В Хабаровском крае девушки до смерти избили пенсионера - РИА Новости, 12.12.2021

В Хабаровском крае девушки до смерти избили пенсионера

В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края две школьницы до смерти избили 60-летнего пенсионера, сообщает региональный главк Следственного... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:15

2021-12-12T15:15

2021-12-12T16:47

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 12 дек — РИА Новости. В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края две школьницы до смерти избили 60-летнего пенсионера, сообщает региональный главк Следственного комитета.Это произошло в ночь на 10 декабря в квартире у пенсионера. По данным ведомства, девушкам 14 и 16 лет. "Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных травм скончался. По ходатайству следователя суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.Против девушек возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Она предусматривает максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.В соцсетях сообщают, что школьницы вломились в квартиру к пожилому местному жителю, который якобы злоупотреблял спиртным, и отняли у него пенсию. Они били его всем, что попалось под руку, затем положили на него сверху дверь и прыгали на ней, пока она не сломалась. Это продолжалось не менее трех часов. Происходящее увидела соседка, тогда школьницы забежали в ее квартиру и стали крушить все вокруг. Испугавшаяся женщина спряталась и вызвала полицию.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы, что и позволило предъявить обвинение подросткам, отметили в СК России. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20211124/volgograd-1760595177.html

https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html

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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия