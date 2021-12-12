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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211212/horoscope-1763167961.html
Стало известно, кто из знаков зодиака разбогатеет в ближайшем будущем
Стало известно, кто из знаков зодиака разбогатеет в ближайшем будущем - РИА Новости, 12.12.2021
Стало известно, кто из знаков зодиака разбогатеет в ближайшем будущем
Издание Times of India назвало знаки зодиака, у которых есть все шансы, чтобы разбогатеть в ближайшее время. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T08:03
2021-12-12T08:03
культура
новости культуры
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гороскоп
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Издание Times of India назвало знаки зодиака, у которых есть все шансы, чтобы разбогатеть в ближайшее время. Тельцы — очень трудолюбивые, целеустремленные и терпеливые люди. А еще они от природы успешны и известны, как один из самых упрямых знаков зодиака. Поэтому если направят всю свою энергию и усилия в нужное русло, то вскоре заработают желаемую сумму. Львы — добрые, яркие и отрытые люди. Все это способствует успеху. А еще они умеют быстро находить общий язык с людьми, что ценится в бизнесе и крупных компаниях. У представителей есть все шансы, чтобы в ближайшее время добиться финансового благополучия. Девы имеют высокие шансы заработать много денег. Представители этого знака —перфекционисты. Они хотят для себя только лучшего, в том числе богатства, славы и процветания. Девы очень много работают для достижения своих целей и в конечном счете добьются желаемого. Скорпионы — умны, азартны и необычайно мудры, когда речь заходит о том, как разбогатеть. Представители этого знака хотят жить в комфорте и роскоши, поэтому сделают все, чтобы этого добиться. Козероги никогда не согласятся на на низкооплачиваемую работу. Они знают себе цену и уверены в своих силах. Поэтому всегда будут искать должность с высоким доходом, которая принесет им доход и стабильность. Решительный характер обязательно приведет Козерогов к богатству.
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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп
08:03 12.12.2021
 
Стало известно, кто из знаков зодиака разбогатеет в ближайшем будущем

Стало известно, кто из знаков зодиака разбогатеет в ближайшем будущем

© Depositphotos / NejronПара на яхте
Пара на яхте - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Depositphotos / Nejron
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Издание Times of India назвало знаки зодиака, у которых есть все шансы, чтобы разбогатеть в ближайшее время.
Тельцы — очень трудолюбивые, целеустремленные и терпеливые люди. А еще они от природы успешны и известны, как один из самых упрямых знаков зодиака. Поэтому если направят всю свою энергию и усилия в нужное русло, то вскоре заработают желаемую сумму.
Львы — добрые, яркие и отрытые люди. Все это способствует успеху. А еще они умеют быстро находить общий язык с людьми, что ценится в бизнесе и крупных компаниях. У представителей есть все шансы, чтобы в ближайшее время добиться финансового благополучия.
Девы имеют высокие шансы заработать много денег. Представители этого знака —перфекционисты. Они хотят для себя только лучшего, в том числе богатства, славы и процветания. Девы очень много работают для достижения своих целей и в конечном счете добьются желаемого.
Скорпионы — умны, азартны и необычайно мудры, когда речь заходит о том, как разбогатеть. Представители этого знака хотят жить в комфорте и роскоши, поэтому сделают все, чтобы этого добиться.
Козероги никогда не согласятся на на низкооплачиваемую работу. Они знают себе цену и уверены в своих силах. Поэтому всегда будут искать должность с высоким доходом, которая принесет им доход и стабильность. Решительный характер обязательно приведет Козерогов к богатству.
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