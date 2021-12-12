19:35 12.12.2021 (обновлено: 19:36 12.12.2021)
Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию
Блинкен: "Северный поток — 2" вряд ли заработает, если Россия обострит ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, - это рычаг воздействия на Россию, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину стоит принимать во внимание данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий.
Глава американской дипломатии отметил, что прямо сейчас по "Северному потоку — 2" не проходит газ. "В действительности, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ", - добавил Блинкен.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.