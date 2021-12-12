https://ria.ru/20211212/gazoprovod-1763366525.html

Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию

Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию - РИА Новости, 12.12.2021

Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию

Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, - это... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T19:35

2021-12-12T19:35

2021-12-12T19:36

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, - это рычаг воздействия на Россию, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину стоит принимать во внимание данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий.Глава американской дипломатии отметил, что прямо сейчас по "Северному потоку — 2" не проходит газ. "В действительности, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ", - добавил Блинкен.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211212/nato-1763365890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/stsenarii-1763360515.html

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