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https://ria.ru/20211212/gazoprovod-1763366525.html
Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию
Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию - РИА Новости, 12.12.2021
Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию
Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, - это... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T19:35
2021-12-12T19:36
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
нато
донбасс
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, - это рычаг воздействия на Россию, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину стоит принимать во внимание данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий.Глава американской дипломатии отметил, что прямо сейчас по "Северному потоку — 2" не проходит газ. "В действительности, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ", - добавил Блинкен.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211212/nato-1763365890.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211212/stsenarii-1763360515.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, нато, донбасс, энтони блинкен, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр, россия
19:35 12.12.2021 (обновлено: 19:36 12.12.2021)
 
Блинкен назвал неработающий "Северный поток — 2" рычагом влияния на Россию

Блинкен: "Северный поток — 2" вряд ли заработает, если Россия обострит ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" вряд ли начнет функционировать в случае обострения ситуации вокруг Украины, трубопровод, по которому газ пока не идет, - это рычаг воздействия на Россию, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновить агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC. Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину стоит принимать во внимание данное обстоятельство при планировании своих дальнейших действий.
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
19:23
В НАТО обеспокоены своей защитой из-за напряженности вокруг Украины
Глава американской дипломатии отметил, что прямо сейчас по "Северному потоку — 2" не проходит газ. "В действительности, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ", - добавил Блинкен.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
18:04В мире
"Война всех против всех"? Для Зеленского подготовили четыре сценария
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОДонбассЭнтони БлинкенСеверный поток — 2Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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