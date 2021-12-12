https://ria.ru/20211212/gaz-1763340173.html

В Саратове мать и двое детей отравились угарным газом

В Саратове мать и двое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 12.12.2021

В Саратове мать и двое детей отравились угарным газом

Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации местной жительницы и двух ее детей с подозрением на отравление угарным газом, сообщило... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:58

2021-12-12T13:58

2021-12-12T13:58

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации местной жительницы и двух ее детей с подозрением на отравление угарным газом, сообщило региональное управление СК РФ.По предварительным данным, 32-летняя жительница Саратова с девятилетним и месячным сыновьями находились в квартире дома по Ново-Астраханскому шоссе, вечером в субботу мать со старшим ребенком почувствовали себя плохо, и вернувшийся домой глава семьи вызвал скорую, которая из-за подозрений на отравление угарным газом госпитализировала женщину и детей."Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В помещении кухни имеется газовая колонка и вытяжка. В период времени, предшествующий ухудшению самочувствия женщины и мальчика, газовая плита и вытяжка были включены, газовая колонка не работала. Проведенным специалистами газовой службы исследованием опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ в помещениях квартиры не выявлено", - говорится в сообщении.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой даст оценку безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверит деятельность управляющей компании и коммунальных служб. Ход доследственной проверки также взят прокуратурой под контроль.

https://ria.ru/20211212/otravlenie-1763333406.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)