https://ria.ru/20211212/film-1763189238.html

Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана

Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана - РИА Новости, 12.12.2021

Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана

Актеры Флоренс Пью, Рами Малек и Бен Сэфди присоединились к предстоящему биографическому фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер", посвященному Роберту... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T00:51

2021-12-12T00:51

2021-12-12T00:58

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the hollywood reporter

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Актеры Флоренс Пью, Рами Малек и Бен Сэфди присоединились к предстоящему биографическому фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер", посвященному Роберту Оппенгеймеру — одному из разработчиков атомной бомбы, сообщает The Hollywood Reporter. Пью, Малек и Сэфди снимутся вместе с Робертом Дауни — младшим, Мэттом Дэймоном, Эмили Блант и Киллианом Мерфи, которых утвердили ранее.Мерфи изобразит физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Пью сыграет Джин Тэтлок — члена Коммунистической партии Соединенных Штатов и возлюбленную ученого.Бен Сэфди, который более известен как режиссер ("Хорошее время") и сценарист ("Неограненные драгоценности"), появится в образе Эдварда Теллера — венгерского физика, которого еще называют "отцом" водородной бомбы. Он также был участником "Проекта Манхэттен" — секретной программы США по разработке ядерного оружия. Ученого сыграет и обладатель премии "Оскар" Рами Малек. Эмили Блант утвердили на роль жены Оппенгеймера — Кэтрин, а Мэтт Дэймон на экране станет генерал-лейтенантом Лесли Гровсом, директором Манхэттенского проекта. Роберт Дауни — младший появится в образе общественного деятеля Льюиса Штраусса, который занимал пост председателя Комиссии по атомной энергии. По данным THR, ранее студия Universal назвала ленту об Оппенгеймере "эпическим триллером, который погрузит зрителей в головокружительный и парадоксальный мир" знаменитого физика-теоретика. Ведь перед ученым во время Второй мировой войны стояла непростая задача: он должен был разрушить мир, чтобы спасти его. Кристофер Нолан также написал сценарий к фильму, взяв за основу книгу Кая Берда и покойного Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера". Издание вышло в 2005 году и удостоилось Пулитцеровской премии.Студия Universal назначила дату выхода фильма на 21 июля 2023 года.

https://ria.ru/20211205/anderson-1762086181.html

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кристофер нолан, новости культуры, кино и сериалы, сша, эдвард теллер, мэттью дэймон, the hollywood reporter