Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211212/film-1763189238.html
Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана
Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана - РИА Новости, 12.12.2021
Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана
Актеры Флоренс Пью, Рами Малек и Бен Сэфди присоединились к предстоящему биографическому фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер", посвященному Роберту... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T00:51
2021-12-12T00:58
культура
кристофер нолан
новости культуры
кино и сериалы
сша
эдвард теллер
мэттью дэймон
the hollywood reporter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763133558_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_6625879270466e723ee1a08863bc851d.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Актеры Флоренс Пью, Рами Малек и Бен Сэфди присоединились к предстоящему биографическому фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер", посвященному Роберту Оппенгеймеру — одному из разработчиков атомной бомбы, сообщает The Hollywood Reporter. Пью, Малек и Сэфди снимутся вместе с Робертом Дауни — младшим, Мэттом Дэймоном, Эмили Блант и Киллианом Мерфи, которых утвердили ранее.Мерфи изобразит физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Пью сыграет Джин Тэтлок — члена Коммунистической партии Соединенных Штатов и возлюбленную ученого.Бен Сэфди, который более известен как режиссер ("Хорошее время") и сценарист ("Неограненные драгоценности"), появится в образе Эдварда Теллера — венгерского физика, которого еще называют "отцом" водородной бомбы. Он также был участником "Проекта Манхэттен" — секретной программы США по разработке ядерного оружия. Ученого сыграет и обладатель премии "Оскар" Рами Малек. Эмили Блант утвердили на роль жены Оппенгеймера — Кэтрин, а Мэтт Дэймон на экране станет генерал-лейтенантом Лесли Гровсом, директором Манхэттенского проекта. Роберт Дауни — младший появится в образе общественного деятеля Льюиса Штраусса, который занимал пост председателя Комиссии по атомной энергии. По данным THR, ранее студия Universal назвала ленту об Оппенгеймере "эпическим триллером, который погрузит зрителей в головокружительный и парадоксальный мир" знаменитого физика-теоретика. Ведь перед ученым во время Второй мировой войны стояла непростая задача: он должен был разрушить мир, чтобы спасти его. Кристофер Нолан также написал сценарий к фильму, взяв за основу книгу Кая Берда и покойного Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера". Издание вышло в 2005 году и удостоилось Пулитцеровской премии.Студия Universal назначила дату выхода фильма на 21 июля 2023 года.
https://ria.ru/20211205/anderson-1762086181.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763133558_387:0:3019:1974_1920x0_80_0_0_4fbdbaf92cebb71de1c52b048b7e9344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристофер нолан, новости культуры, кино и сериалы, сша, эдвард теллер, мэттью дэймон, the hollywood reporter
00:51 12.12.2021 (обновлено: 00:58 12.12.2021)
 
Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана

Флоренс Пью и Рами Малек присоединились к новому фильму Кристофера Нолана

© AFP 2021 / Frazer Harrison, Tolga AkmenФлоренс Пью и Рами Малек
Флоренс Пью и Рами Малек - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / Frazer Harrison, Tolga Akmen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Актеры Флоренс Пью, Рами Малек и Бен Сэфди присоединились к предстоящему биографическому фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер", посвященному Роберту Оппенгеймеру — одному из разработчиков атомной бомбы, сообщает The Hollywood Reporter.
Пью, Малек и Сэфди снимутся вместе с Робертом Дауни — младшим, Мэттом Дэймоном, Эмили Блант и Киллианом Мерфи, которых утвердили ранее.
Мерфи изобразит физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Пью сыграет Джин Тэтлок — члена Коммунистической партии Соединенных Штатов и возлюбленную ученого.
© BBC Television Centre (2013 – ...)Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки"
Кадр из сериала Острые козырьки
© BBC Television Centre (2013 – ...)
Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки"
Бен Сэфди, который более известен как режиссер ("Хорошее время") и сценарист ("Неограненные драгоценности"), появится в образе Эдварда Теллера — венгерского физика, которого еще называют "отцом" водородной бомбы. Он также был участником "Проекта Манхэттен" — секретной программы США по разработке ядерного оружия.
Ученого сыграет и обладатель премии "Оскар" Рами Малек.
Эмили Блант утвердили на роль жены Оппенгеймера — Кэтрин, а Мэтт Дэймон на экране станет генерал-лейтенантом Лесли Гровсом, директором Манхэттенского проекта. Роберт Дауни — младший появится в образе общественного деятеля Льюиса Штраусса, который занимал пост председателя Комиссии по атомной энергии.
По данным THR, ранее студия Universal назвала ленту об Оппенгеймере "эпическим триллером, который погрузит зрителей в головокружительный и парадоксальный мир" знаменитого физика-теоретика. Ведь перед ученым во время Второй мировой войны стояла непростая задача: он должен был разрушить мир, чтобы спасти его.
Кристофер Нолан также написал сценарий к фильму, взяв за основу книгу Кая Берда и покойного Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера". Издание вышло в 2005 году и удостоилось Пулитцеровской премии.
Студия Universal назначила дату выхода фильма на 21 июля 2023 года.
Шарлотта Генсбур и Джиллиан Андерсон - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 03:52Культура
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур снимутся в фильме об Эдгара Аллане По
 
КультураКристофер НоланНовости культурыКино и сериалыСШАЭдвард ТеллерМэттью ДэймонThe Hollywood Reporter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад
09:58В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
09:51В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммом
09:46Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:35В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
09:22Американская теннисистка возмутилась проведением Олимпиад в России и Китае
09:21В Туве на руднике погиб рабочий
09:11Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП
09:01В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах
08:57Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу
08:51Эксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накоплений
08:38Россиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулах
08:23Железнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабря
08:16В Приднестровье началось голосование на выборах главы республики
07:10Названы самые популярные схемы обмана страховщиков
05:31Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов
05:05Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
04:27FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии
03:26Кинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собака
03:15Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммомМосквичам рассказали о погоде в воскресенье В Оренбургской области пять человек отравились угарным газомАмериканская теннисистка возмутилась проведением Олимпиад в России и КитаеВ Туве на руднике погиб рабочийВо Владимирской области пять человек погибли в ДТПВ Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходахБайден пригрозил России отправкой войск в Восточную ЕвропуЭксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накопленийРоссиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулахЖелезнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабряВ Приднестровье началось голосование на выборах главы республикиНазваны самые популярные схемы обмана страховщиковПосольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами урагановВрач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД ГерманииКинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собакаАвтолюбителям назвали способы защиты машины от угона