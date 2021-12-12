https://ria.ru/20211212/demokratiya-1763355532.html

В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию"

В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию" - РИА Новости, 12.12.2021

В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию"

Вашингтон открыто нанес удар по Евросоюзу, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию", заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:07

2021-12-12T17:07

2021-12-12T22:15

в мире

сша

венгрия

евросоюз

нато

юрий аверьянов

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вашингтон открыто нанес удар по Евросоюзу, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию", заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-лейтенант запаса Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете"."Венгрия — государство Евросоюза, членство в котором автоматически предполагает соответствие страны критериям демократии, как ее понимают на Западе. То есть получается, что Белый дом заявляет Брюсселю, что в составе ЕС есть недемократическое государство", — пояснил он.Аверьянов напомнил, что на американский саммит не пригласили и Турцию.На вопрос, почему США избирательно подошли к приглашению участников, Аверьянов ответил, что это связано с планами навязать некие обязательства, чтобы облегчить американское вмешательство во внутренние дела."Например, потребуют принять внешне вполне разумные законы против коррупции или дискриминации женщин. Написаны они будут, конечно, по американским шаблонам и на деле будут использоваться, скажем, для устранения неугодных политиков, которые выступают за проведение своими странами независимой от Вашингтона линии. Их объявят коррупционерами, расистами, женоненавистниками — кем угодно, лишь бы поставить несмываемое клеймо и сделать изгоями в своей же стране", — заключил первый замсекретаря Совбеза.Виртуальный "Саммит за демократию", который организовали США с участием более 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад.Москва и Пекин раскритиковали мероприятие еще до его начала, назвав американскую демократию "провальной и коррумпированной". Как отметили в российском МИД, попытки Вашингтона определять, кто демократическая страна, а кто нет, выглядят жалко и цинично, особенно на фоне явных проблем с правами человека на Западе.

https://ria.ru/20211212/nato-1763357035.html

https://ria.ru/20211212/sovbez-1763356338.html

https://ria.ru/20211209/sallivan-1762877628.html

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в мире, сша, венгрия, евросоюз, нато, юрий аверьянов