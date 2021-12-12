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В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию"
В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию" - РИА Новости, 12.12.2021
В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию"
Вашингтон открыто нанес удар по Евросоюзу, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию", заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:07
2021-12-12T22:15
в мире
сша
венгрия
евросоюз
нато
юрий аверьянов
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вашингтон открыто нанес удар по Евросоюзу, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию", заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-лейтенант запаса Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете"."Венгрия — государство Евросоюза, членство в котором автоматически предполагает соответствие страны критериям демократии, как ее понимают на Западе. То есть получается, что Белый дом заявляет Брюсселю, что в составе ЕС есть недемократическое государство", — пояснил он.Аверьянов напомнил, что на американский саммит не пригласили и Турцию.На вопрос, почему США избирательно подошли к приглашению участников, Аверьянов ответил, что это связано с планами навязать некие обязательства, чтобы облегчить американское вмешательство во внутренние дела."Например, потребуют принять внешне вполне разумные законы против коррупции или дискриминации женщин. Написаны они будут, конечно, по американским шаблонам и на деле будут использоваться, скажем, для устранения неугодных политиков, которые выступают за проведение своими странами независимой от Вашингтона линии. Их объявят коррупционерами, расистами, женоненавистниками — кем угодно, лишь бы поставить несмываемое клеймо и сделать изгоями в своей же стране", — заключил первый замсекретаря Совбеза.Виртуальный "Саммит за демократию", который организовали США с участием более 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад.Москва и Пекин раскритиковали мероприятие еще до его начала, назвав американскую демократию "провальной и коррумпированной". Как отметили в российском МИД, попытки Вашингтона определять, кто демократическая страна, а кто нет, выглядят жалко и цинично, особенно на фоне явных проблем с правами человека на Западе.
https://ria.ru/20211212/nato-1763357035.html
https://ria.ru/20211212/sovbez-1763356338.html
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в мире, сша, венгрия, евросоюз, нато, юрий аверьянов
17:07 12.12.2021 (обновлено: 22:15 12.12.2021)
 
В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию"

В Совбезе заявили, что США "ударили" по ЕС, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден открыл организованный США "Саммит за демократию"
Президент США Джо Байден открыл организованный США Саммит за демократию - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вашингтон открыто нанес удар по Евросоюзу, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию", заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-лейтенант запаса Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете".
"Венгрия — государство Евросоюза, членство в котором автоматически предполагает соответствие страны критериям демократии, как ее понимают на Западе. То есть получается, что Белый дом заявляет Брюсселю, что в составе ЕС есть недемократическое государство", — пояснил он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
17:18
В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО
Аверьянов напомнил, что на американский саммит не пригласили и Турцию.
"Турция — один из старейших военно-политических союзников США в рамках Североатлантического альянса. Руководство НАТО практически каждый день выступает с заявлениями о том, что альянс защищает демократию. А теперь Вашингтон признает, что в рядах НАТО есть недемократический режим. Кстати, Белый дом четко дает понять, что даже приглашение на саммит — это не признание того, что страна демократическая", — добавил генерал.
На вопрос, почему США избирательно подошли к приглашению участников, Аверьянов ответил, что это связано с планами навязать некие обязательства, чтобы облегчить американское вмешательство во внутренние дела.
Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
17:11
В Совбезе назвали НПО американской геополитической авантюрой
"Например, потребуют принять внешне вполне разумные законы против коррупции или дискриминации женщин. Написаны они будут, конечно, по американским шаблонам и на деле будут использоваться, скажем, для устранения неугодных политиков, которые выступают за проведение своими странами независимой от Вашингтона линии. Их объявят коррупционерами, расистами, женоненавистниками — кем угодно, лишь бы поставить несмываемое клеймо и сделать изгоями в своей же стране", — заключил первый замсекретаря Совбеза.
Виртуальный "Саммит за демократию", который организовали США с участием более 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад.
Москва и Пекин раскритиковали мероприятие еще до его начала, назвав американскую демократию "провальной и коррумпированной". Как отметили в российском МИД, попытки Вашингтона определять, кто демократическая страна, а кто нет, выглядят жалко и цинично, особенно на фоне явных проблем с правами человека на Западе.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 10:19
МИД заявил, что Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"
 
В миреСШАВенгрияЕвросоюзНАТОЮрий Аверьянов
 
 
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