17:07 12.12.2021 (обновлено: 22:15 12.12.2021)
В СБ оценили отсутствие Венгрии среди участников "Саммита за демократию"
В Совбезе заявили, что США "ударили" по ЕС, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден открыл организованный США "Саммит за демократию"
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вашингтон открыто нанес удар по Евросоюзу, не пригласив Венгрию на "Саммит за демократию", заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-лейтенант запаса Юрий Аверьянов в интервью "Российской газете".
"Венгрия — государство Евросоюза, членство в котором автоматически предполагает соответствие страны критериям демократии, как ее понимают на Западе. То есть получается, что Белый дом заявляет Брюсселю, что в составе ЕС есть недемократическое государство", — пояснил он.
Аверьянов напомнил, что на американский саммит не пригласили и Турцию.
"Турция — один из старейших военно-политических союзников США в рамках Североатлантического альянса. Руководство НАТО практически каждый день выступает с заявлениями о том, что альянс защищает демократию. А теперь Вашингтон признает, что в рядах НАТО есть недемократический режим. Кстати, Белый дом четко дает понять, что даже приглашение на саммит — это не признание того, что страна демократическая", — добавил генерал.
На вопрос, почему США избирательно подошли к приглашению участников, Аверьянов ответил, что это связано с планами навязать некие обязательства, чтобы облегчить американское вмешательство во внутренние дела.
"Например, потребуют принять внешне вполне разумные законы против коррупции или дискриминации женщин. Написаны они будут, конечно, по американским шаблонам и на деле будут использоваться, скажем, для устранения неугодных политиков, которые выступают за проведение своими странами независимой от Вашингтона линии. Их объявят коррупционерами, расистами, женоненавистниками — кем угодно, лишь бы поставить несмываемое клеймо и сделать изгоями в своей же стране", — заключил первый замсекретаря Совбеза.
Виртуальный "Саммит за демократию", который организовали США с участием более 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад.
Москва и Пекин раскритиковали мероприятие еще до его начала, назвав американскую демократию "провальной и коррумпированной". Как отметили в российском МИД, попытки Вашингтона определять, кто демократическая страна, а кто нет, выглядят жалко и цинично, особенно на фоне явных проблем с правами человека на Западе.